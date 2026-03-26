Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, juntos otra vez: la modelo ficha a la hija del futbolista como estilista

Blanca Romero se convirtió anoche en una de las estrellas de la alfombra roja del grupo automovilístico Geely, terreno que compartió además con Tamara Gorro, la novia de su ex, Cayetano Rivera. Los periodistas esperaban expectantes a la modelo para preguntarle qué hay de lo suyo con Quique Sánchez Flores. La relación entre la actriz y el flamante entrenador del Alavés es inversamente proporcional a los últimos resultados del club futbolístico: cuantos más goles marcan, menos credibilidad tiene esta pareja.

Desde que iniciaran su romance a finales del pasado año, Blanca y Quique han protagonizado varias rupturas. Han paseado juntos por Madrid a la luz de la luna, con las cámaras de los paparazzi casualmente pendientes; se han seguido y se han dejado de seguir en las redes sociales e incluso han publicado fotos efímeras de su historia de amor. Efímeras porque la imagen que subió el futbolista (o alguien de su entorno) en la que posaban juntos no duró ni un día en las redes.

Ahora Blanca confirma que la pareja ha retomado la relación. "Ya hemos pasado el sarampión", respondió a los reporteros. "Estoy más feliz y enamorada que nunca", añade. Pero después esgrimió un argumento que podría explicar el principal motivo de sus tensiones con el futbolista: "Si me tengo que quitar del foco por él, también me quitaría". "No me importaría ahora vivir a la sombra y estar tranquila donde me toque", dijo, en referencia al traslado de Sánchez Flores a la ciudad de Vitoria.

Blanca ficha a Paty Sánchez Flores como estilista

Al parecer, la relación de Blanca con la hija del entrenador, Paty Sánchez Flores, está teniendo mucho que ver en toda esta historia y en su final feliz. Hasta el punto de que la modelo eligió este miércoles a la estilista para que se hiciera responsable de su vestuario. La joven está intentando abrirse un hueco en la moda y qué mejor modelo que una profesional como Blanca. Ella habría sido también una pieza clave en la última (hasta este momento) reconciliación de la pareja.

Mientras tanto, Quique va recuperando el control de su perfil en Instagram. El futbolista abrió uno alternativo cuando descubrió que sus fotos con Blanca habían salido a la luz y que se había hecho abierto al público, y se dedicó a ir borrando uno a uno a todos los que nos animamos entonces a seguirle.