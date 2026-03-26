Encarna Salazar, una abuela feliz

Encarna Salazar, desde que se casó su hija Carolina, cuando le han preguntado si le haría ilusión ser abuela, su respuesta no ha podido ser más clara, confesando que le encantaría. Pues ese deseo ya lo ha visto cumplido porque hace unos días su hija Carolina ha sido madre de mellizos, un niño y una niña que recibirán los nombres de Catalina y Bosco. Según me cuentan, han sido muy buscados y, sin entrar en detalles, ha costado, pero, afortunadamente, el matrimonio ha podido ver su sueño cumplido. Los recién nacidos se han adelantado un poco, pero tanto los bebés como la madre están bien.

Carolina se casó con el empresario Javier Rojas Martín en junio de 2023. Es abogada y siempre se ha mantenido al margen de la profesión de su madre. Su padre es Mauricio Trillo, exjugador de fútbol argentino. En la actualidad está divorciado de la artista, aunque mantienen una buena relación.