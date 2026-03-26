El cariñoso cruce de halagos entre Tamara Gorro y Blanca Romero tras coincidir en público

La modelo y colaboradora de televisión Tamara Gorro ha retomado su agenda profesional tras los recientes baches de salud que la habían mantenido alejada del foco mediático durante las últimas semanas. Su reaparición pública ha tenido lugar durante la presentación en España de la marca automovilística Geely, uno de los grupos más innovadores a nivel mundial. Este evento ha congregado a numerosos rostros conocidos del panorama nacional y ha dejado un encuentro de lo más comentado por la prensa del corazón y los medios especializados.

En esta importante cita social, la conocida empresaria ha coincidido con la actriz y modelo Blanca Romero, exmujer de su actual pareja, el torero Cayetano Rivera. A pesar de la enorme expectación mediática generada por ver a ambas mujeres juntas en el mismo espacio, la situación se ha resuelto con una exquisita educación y bonitas palabras de respeto mutuo, confirmando de esta manera que la relación entre ellas es completamente cordial y pacífica en todos los sentidos.

"Maravillosa, yo te hablo como profesional, porque no la he tratado mucho. Una actriz fantástica, una persona maravillosa. Poco más te puedo decir", ha asegurado la creadora de contenido al ser preguntada directamente por la intérprete asturiana. Aunque ha reconocido ante los periodistas que no mantienen una amistad estrecha o cotidiana, sí ha desvelado que ha existido un contacto previo entre ellas, dejando claro que reina la normalidad y la armonía en el entorno más íntimo del diestro.

Sobre su actual noviazgo con el mediático hermano de Francisco Rivera, la colaboradora televisiva ha preferido mantener la enorme cautela que la ha caracterizado a lo largo de esta nueva etapa de su vida. Su principal intención es blindar por completo su situación sentimental para protegerla del constante escrutinio público y del revuelo que habitualmente les rodea. "Si tú me preguntas cómo estás en general, pues estoy feliz, pese a lo que esté pasando", ha afirmado de forma contundente, haciendo referencia tanto a su vida amorosa como a su paulatina recuperación física y anímica.

Por su parte, Blanca ha atendido a los medios de comunicación presentes con la amabilidad y la naturalidad que siempre la acostumbra. Tras cruzarse en el evento con la actual ilusión de su exmarido, no ha dudado en dedicarle unos sinceros elogios ante las cámaras: "La vi en la puerta, coincidí con ella, ya la saludé, que viene guapísima". Además, ha querido mandarle todo su apoyo por los inconvenientes médicos que ha atravesado recientemente, demostrando una innegable empatía: "También es todoterreno, como yo, que estamos paradas poco y necesitamos vidilla. Pero bueno, ya está estupenda, ya está bien".

Para finalizar su intervención, la popular intérprete ha aprovechado la idónea ocasión para zanjar de manera definitiva las insistentes especulaciones sobre una supuesta crisis con su actual pareja, el entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores. Visiblemente cansada de los rumores que apuntaban a una inminente separación en las últimas semanas, ha sido completamente tajante al confirmar que su relación amorosa atraviesa un momento inmejorable. "Ya se aclaró en su momento. Estoy más feliz y enamorada que nunca. Ya hemos pasado el sarampión", ha concluido firmemente, despejando así cualquier tipo de duda sobre su actual estabilidad emocional.