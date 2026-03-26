Escándalo en Alemania: una actriz denuncia a su exmarido por usar su identidad y enviar fotos de ella desnuda

El actor y presentador alemán Christian Ulmen y la también actriz y presentadora Collien Fernandes han puesto fin a su relación tras 14 años de matrimonio. La pareja, considerada durante mucho tiempo como una de las más estables del panorama televisivo alemán, anunció su separación en septiembre de 2024. En un comunicado conjunto, ambos explicaron que llevaban ya un tiempo separados antes de hacer pública la decisión. A pesar de la ruptura, subrayaron que intentarían tener la mejor relación por el bien de su hija en común.

La historia sería la de una separación más si no fuera porque la actriz se enteró de que su ya exmarido habría creado perfiles falsos en redes sociales utilizando su identidad sin consentimiento. Según la denuncia a la que ha tenido acceso Der Spiegel tras una investigación, a través de estas cuentas contactaba supuestamente con numerosos hombres, manteniendo conversaciones de contenido sexual y compartiendo imágenes y vídeos íntimos que aparentaban ser reales.

La actriz sostiene que estos hechos se habrían producido durante años y dentro de la propia relación. En sus declaraciones, describe la situación como una forma grave de abuso digital que habría tenido consecuencias tanto personales como profesionales. La demanda fue interpuesta en un Juzgado de Palma de Mallorca, donde tenían su residencia permanente. La instrucción en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma de Mallorca se inició el 2 de diciembre de 2025 y se encuentra en diligencias preliminares, según medios alemanes.

Antes incluso de señalar a su entonces pareja como posible responsable de la difusión de estas imágenes, Fernandes ya había presentado una denuncia contra otros autores desconocidos. Sin embargo, la Fiscalía terminó archivando el caso por falta de pruebas o pistas concluyentes. Por su parte, Ulmen no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones. Sin embargo, desde su entorno se ha puesto en duda la veracidad de las afirmaciones y se han anunciado posibles acciones legales contra algunos medios de comunicación.

Christian Ulmen y Collien Fernandes se conocieron en 2010 durante el rodaje de la miniserie Die Snobs – Sie können auch ohne dich. A finales de ese mismo año, hicieron pública su relación al aparecer juntos en la gala 'Hombre del Año' organizada por la revista GQ. Poco antes de iniciar su relación, Fernandes había puesto fin a su vínculo con el patinador artístico Rico Rex, mientras que Ulmen se había separado en 2009 de su entonces esposa tras cinco años de matrimonio.

Un año después de conocerse, Ulmen y Fernandes contrajeron matrimonio y en 2012 nació su hija. Durante años, ambos formaron una de las parejas más conocidas del entretenimiento alemán e incluso compartieron proyectos profesionales. Entre 2017 y 2023 trabajaron juntos en la serie de comedia Jerks, que cosechó varios premios, entre ellos el Premio de la Televisión Alemana y el Premio Alemán de Comedia. En 2023, la familia decidió dar un giro a su vida y se trasladó desde Potsdam a Mallorca en busca de un cambio de entorno. Sin embargo, en 2024 anunciaron su separación tras más de una década juntos.