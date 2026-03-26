Esta es la millonaria fortuna que Carolina Marín ha amasado antes de su retirada

Carolina Marín anuncia su retirada. La onubense, que cumplirá 33 años el próximo mes de junio, pone punto final a una carrera de leyenda que incluye un oro olímpico en Río 2016, tres mundiales y siete europeos. Pero más allá de las medallas, Carolina ha reunido un patrimonio económico realizando una gestión que ella misma definió como "muy bien invertida".

Al igual que otras figuras del entretenimiento o la comunicación, Carolina nunca ha esquivado las preguntas sobre su economía. En su última visita a La Revuelta, la campeona confesó a David Broncano que su patrimonio total se sitúa entre los 2 y 3 millones de euros: "Está todo en pisos".

La jugadora ha transformado el esfuerzo de años en la pista en un sólido patrimonio, asegurando su futuro una vez retirada. Como ella misma bromeó ante las cámaras: "No volveré a estudiar; del bádminton se puede vivir".

Una máquina de generar ingresos

La fortuna de Carolina no solo proviene de sus éxitos sobre el tapiz, sino de su capacidad para atraer a las grandes marcas. Según datos de la Federación Internacional de Bádminton, sus ingresos directos por premios en torneos ascienden a unos 1,2 millones de euros, situándola como una de las jugadoras mejor pagadas del circuito mundial.

A esta cifra hay que sumar hitos económicos recientes como el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. Una distinción que, además del prestigio, le supuso un ingreso de 50.000 euros.

En su cartera de patrocinadores se encuentran Iberdrola, Banco Santander, Meliá y Movistar, además de contar con el patrocinio técnico de la firma Yonex. Por otro lado, en octubre de 2025 fue nombrada oficialmente Embajadora Turística de la Provincia de Huelva, un título que refuerza su vínculo con su tierra natal.

Del pabellón de Huelva a la cima del mundo

La historia de Carolina es la de una casualidad que cambió el deporte español. Todo empezó en 2001, cuando su mejor amiga la invitó al pabellón para probar un "deporte nuevo". "Fui y me gustó", son las palabras de la jugadora que recoge la Federación Internacional de Badminton. En 2007, entró en la selección nacional y fue el comienzo de una gran historia.

Sin embargo, no todo han sido éxitos y cifras millonarias. La deportista ha tenido que lidiar con la cara más amarga de la vida: las lesiones y, sobre todo, la pérdida de su padre, Gonzalo, en julio de 2020, que fue un duro golpe emocional.