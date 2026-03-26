Isa Pantoja condiciona la reconciliación con su madre y Kiko Rivera a actos demostrables

Alejada del foco mediático durante las últimas semanas, Isa Pantoja ha reaparecido en un evento promocional. Este regreso a la vida pública coincide con su buen momento profesional, ya que acaba de convertirse en finalista del programa Decomasters de TVE junto a su marido, Asraf Beno. Durante el acto, ha querido aclarar su postura frente a los incesantes rumores que apuntan a un inminente acercamiento con su familia biológica.

Con una actitud prudente, ha manifestado que no dará validez a las informaciones que le llegan a través de intermediarios. "Es que yo estoy en otra historia. Ahora mismo no quiero que me perjudique nada", ha explicado. Prefiere guiarse por las acciones concretas en lugar de por las meras intenciones verbales y ha subrayado que no desea alterar su tranquilidad. Por ello, mantendrá cualquier posible contacto en la más estricta intimidad hasta comprobar que se trata de un acercamiento definitivo.

En la actualidad, su máxima prioridad es la estabilidad familiar que ha construido. Centrada en su papel como madre de Alberto y el pequeño Cairo, ha destacado que vive esta etapa con una madurez muy diferente a la que tenía con dieciocho años. Asimismo, ha agradecido que el escrutinio público haya sido mucho menor durante su segundo embarazo, permitiéndole vivir la crianza de sus hijos de una forma más plena y consciente.

Por otro lado, la joven se ha referido a unas declaraciones recientes vertidas en televisión, donde narraba supuestas vivencias de su infancia relacionadas con la figura de Francisco Rivera, alias Paquirri. Desde una perspectiva estrictamente personal, relató haber percibido presencias inusuales en la finca familiar. Cabe enmarcar estas anécdotas en el terreno de las creencias subjetivas, alejadas de cualquier rigor empírico, que ella misma atribuye a su imaginario infantil y al peculiar contexto emocional de aquellos años.

Finalmente, también ha opinado sobre la decisión de Alejandra Rubio de comercializar la noticia de su segundo embarazo y su posterior retiro temporal de los platós. Tras comparar la situación con la presión mediática que atravesó ella misma al ser madre joven, ha defendido su postura: "La gente se olvida muy rápido de las cosas (...) al final es dinero para su familia". De este modo, concluyó que lo primordial ante todo es asegurar el bienestar material y la salud de los menores.