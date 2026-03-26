La sinceridad es una cualidad inherente a Laura Matamoros, quien acostumbra a contestar sin tapujos a cualquier cuestión que se le plantee, a pesar de lamentar que actualmente "se haya perdido tanto el respeto por la gente y por las opiniones de los demás". En una reciente y distendida charla para el podcast de Ac2ality, la colaboradora de Espejo Público ha decidido romper su silencio sobre la política actual, comparando el panorama presente con el de hace unos años y abordando temas tan diversos como su situación personal o los entresijos de realities de éxito como Supervivientes, formato en el que ha concursado en dos ocasiones.

Respecto a la situación de España, la influencer se muestra contundente y algo pesimista: "Me da pena cómo está este país, hay cosas que no entiendo, me da pena hasta mojarme en este sentido porque me va a caer una de críticas increíble", explica con honestidad. Laura es plenamente consciente de que se adentra en un terreno pantanoso al opinar dentro de "una sociedad polarizada" donde, según su percepción, los matices han desaparecido por completo: "ahora mismo, si eres del Partido Popular, eres facha y, si eres de izquierdas, una roja".

Aun así, no es alguien que se caracterice por esquivar las preguntas incómodas, aunque relata que cuando publica "alguna historia en Instagram de noticias" suele recibir un aluvión de ataques. "Dices han metido a no sé quién en la cárcel y ya te dicen eres una facha. Somos un país socialista pero, ¿cómo no vas a cambiar de opinión en la política si cambian constantemente ellos? Un día te dicen una cosa y luego hacen otra o directamente no la hacen", critica sobre la falta de coherencia de los representantes públicos.

En cuanto a sus preferencias electorales, Matamoros confiesa que "tanto unos partidos como otros me dan vergüenza", asegurando que su voto no es incondicional: "Puedo estar de acuerdo con unas cosas o con otras, pero voy a votar al partido al que más me acerque en el momento de las elecciones". No obstante, ha revelado que en la actualidad se decanta por el Partido Popular porque le "interesa económicamente muchas cosas que propone y que da a valorar".

Para la hija de Kiko Matamoros, el regreso al bipartidismo "sería lo mejor", ya que considera que la irrupción de nuevas formaciones ha fomentado el auge de los extremos. Además, cree que "dar a elegir tantas opciones" es una estrategia fallida porque, a su juicio, "son demasiadas versiones de lo mismo, la misma porquería". En este sentido, tilda de "vergüenza" la fragmentación del arco parlamentario, mencionando específicamente la cantidad de siglas que integran Sumar: "¿Para qué tanto partido? ¿Su dinerito de dónde sale?", se pregunta, para terminar reafirmando su postura actual: "De momento, las próximas elecciones voy a votar al PP, que es lo que a mí me representa".

Al ser consultada sobre otras opciones de la derecha como Vox, Laura asegura que "nunca" ha contemplado esa posibilidad porque "no comparto sus ideales". También ha aprovechado para mencionar la figura de su padre, Kiko Matamoros, quien históricamente se ha definido como socialista, aunque ella marca distancias con la etapa actual del partido. "Mi padre ha sido socialista a morir. El socialismo de antes era muy diferente, entiendo que se votase. Lo de ahora es un despropósito. Si tuviera a Pedro Sánchez delante, no podría ni mirarle a la cara, me cabrea mucho", sentencia. Ante el previsible revuelo que causan sus palabras, sostiene que "la gente de enfrente no respeta", haciendo una analogía deportiva: "no hay nada malo en que tú seas del Atleti y yo del Madrid. Podemos picarnos en un momento dado, pero ya está. Que haya respeto va en la educación que te dan en casa, y a veces es nula".

Cambiando de tercio, la ganadora de Gran Hermano también ha analizado la realidad de los programas de televisión, asegurando que "para bien o para mal, Supervivientes es el programa más editado de la televisión". Explica que, al no ser un formato con un canal de 24 horas como GH, existe una narrativa muy construida y una presión añadida por las condiciones extremas: "ver a gente trabajando a 50 grados, sin poder hablar". Según su testimonio, esto empuja a los concursantes a actuar para las cámaras: "Dices tengo que hacer algo por ellos cuando se te acerca un cámara".

Por último, Laura ha desvelado un amargo episodio profesional con su primer representante tras su salida de GH y una portada en la revista ¡Hola!. Al preguntar a la directora de la publicación por sus honorarios, descubrió que el manager ya había cobrado y se había apropiado de una cifra muy superior a la pactada: "Se quedaba mucho más del 20%. Empecé a rascar y lo había hecho con otras cosas. Fuimos a juicio y ganamos, pero sólo devolvió una parte porque se declaró insolvente". A pesar de estas malas experiencias, concluye afirmando que se siente en su mejor momento vital al haber aprendido a disfrutar de su propia compañía: "Por eso no dejaba la relación tampoco, no sabía estar sola. Estoy feliz ahora porque estoy soltera".