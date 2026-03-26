El lunes, en un acto solidario organizado en la parroquia de San Antón del padre Ángel, Ortega Cano deleitó a los presentes con un baile improvisado que denota su buena forma física y la buena calidad de su traje irrompible, quizá confeccionado con elastano.

Ayer dio explicaciones. "No fue un baile, fue un, un... estaba en una iglesia, del padre Ángel, y nada, me dio por hacer con el capote y a su vez, flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien", reconoció a los reporteros de Europa Press. Y es que "el arte siempre lo he tenido". ¿Era una postura de yoga tipo roll-up o un perro hacia abajo?

Algo que Gloria Camila ha defendido diciendo que si su padre es feliz, da igual lo que diga el resto. Eso sí, de momento, la crisis entre Gloria Camila y Rocío Flores continúa, aunque Ortega quiere que tía y sobrina se reconcilien. Mientras, se busca al topo que está filtrando los pormenores del enfado.

Kiko Rivera lanza nueva canción dedicada a su madre, de la que ha publicado un avance en Instagram, ahora que se han reconciliado con ella. Se titula No hay paz sin ti. En el texto ha puesto que "como muchos ya imaginabais... esta canción va dedicada a mi madre. No es solo una canción, es mi forma de sacar todo lo que llevo dentro, todo lo que a veces no supe decir con palabras. Es amor, es recuerdo, es verdad... es parte de mí".

Blanca Romero reapareció este miércoles en la alfombra roja, sobre la que sobrevolaba una pregunta: cómo va su relación de ida y vuelta con Quique Sánchez Flores. "Hemos pasado el sarampión" es la respuesta. Paty, la hija del deportista, ha sido clave en su última reconciliación.

Ahora Blanca confirma que la pareja ha retomado la relación. "Ya hemos pasado el sarampión", respondió a los reporteros. "Estoy más feliz y enamorada que nunca", añade. Pero después esgrimió un argumento que podría explicar el principal motivo de sus tensiones con el futbolista: "Si me tengo que quitar del foco por él, también me quitaría". "No me importaría ahora vivir a la sombra y estar tranquila donde me toque", dijo, en referencia al traslado de Sánchez Flores al equipo de Vitoria.

Desde que iniciaran su romance a finales del pasado año, Blanca y Quique han protagonizado varias rupturas. Blanca, además, ha fichado a Paty Sánchez Flores como estilista, hasta el punto de que la modelo eligió este miércoles a la estilista para que se hiciera responsable de su vestuario. La joven está intentando abrirse un hueco en la moda y qué mejor modelo que una profesional como Blanca. Ella habría sido también una pieza clave en la última (hasta este momento) reconciliación de la pareja. Mientras tanto, Quique va recuperando el control de su perfil en Instagram. Blanca Romero compartió además con Tamara Gorro, la novia de su ex, Cayetano Rivera.