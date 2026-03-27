Belén Esteban, Carlos Lozano y una sonada ausencia: así fue el 60 cumpleaños de Belén Rodríguez
Belén Rodríguez ha soplado las velas de su 60 cumpleaños en un momento que define como "estupendo", dejando atrás un periodo marcado por la superación personal y el éxito profesional. Tras enfrentarse con éxito a un cáncer de garganta diagnosticado a finales de 2024 y saborear el cariño del público tras su paso por el reality GH DÚO, la colaboradora eligió el emblemático Museo Chicote de la Gran Vía madrileña para reunir a su círculo más íntimo en una celebración que se convirtió en un auténtico desfile de personalidades del universo Mediaset.
Belén Rodríguez
Belén Rodríguez ha soplado las velas de su 60 cumpleaños en un momento que define como "estupendo", dejando atrás un periodo marcado por la superación personal y el éxito profesional. Tras enfrentarse con éxito a un cáncer de garganta diagnosticado a finales de 2024 y saborear el cariño del público tras su paso por el reality GH DÚO, la colaboradora eligió el emblemático Museo Chicote de la Gran Vía madrileña para reunir a su círculo más íntimo en una celebración que se convirtió en un auténtico desfile de personalidades del universo Mediaset.
Carmen Borrego, Carlos Lozano, Sonia Madoc y Belén Rodríguez
El evento, celebrado el pasado 23 de marzo de este 2026, no fue solo una fiesta de aniversario, sino un brindis por la vida tras un año de dura batalla contra la enfermedad, rodeada de quienes no le soltaron la mano en los meses más complicados.
Carmen Borrego
La lista de asistentes reflejó la larga trayectoria y los afectos de la periodista. Desde presentadores como Ion Aramendi y Frank Blanco hasta figuras icónicas como Belén Esteban y Carmen Borrego, quien acudió acompañada por su marido y su hijo, José María Almoguera.
José María Almoguera y María 'la jerezana'
El hijo de Carmen Borrego acudió acompañado de su inseparable pareja, a la que conoció durante su estancia en Gran Hermano VIP.
Una gran ausencia
El ambiente festivo se selló con gestos de cariño, como el espectacular ramo de rosas que le entregó Carlos Lozano, o la presencia de compañeros de programa como Antonio Rossi, Marta López y Miguel Ángel Nicolás. Sin embargo, la ausencia de Terelu Campos fue el detalle más comentado de la noche.
Belén Esteban
En el interior de Chicote, la fiesta se desbordó en alegría y música. Belén Esteban tomó el micrófono para animar a los invitados, mientras Carmen Borrego protagonizaba uno de los momentos más divertidos de la noche cantando junto a Sonia Madoc.
Marta López
Entre risas y una original tarta en forma de croissant gigante, Belén Rodríguez pronunció un discurso cargado de emoción, agradeciendo uno a uno a los amigos que fueron su sostén durante su tratamiento oncológico.
Carlos Lozano
Amigo y compañero de Belén en Gran Hermano Dúo.
El presentador Ion Aramendi junto a su mujer María Amores
Belén Rodríguez cerró su gran noche reafirmando que, a sus 60 años, está más lista que nunca para seguir dando guerra en la pequeña pantalla.
Frank Blanco
Presentador y amigo de la homenajeada.
Antonio Rossi
Periodista y compañero de Belén en los platós de Telecinco.