Belén Esteban, Carlos Lozano y una sonada ausencia: así fue el 60 cumpleaños de Belén Rodríguez

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Belén Rodríguez

Belén Rodríguez ha soplado las velas de su 60 cumpleaños en un momento que define como "estupendo", dejando atrás un periodo marcado por la superación personal y el éxito profesional. Tras enfrentarse con éxito a un cáncer de garganta diagnosticado a finales de 2024 y saborear el cariño del público tras su paso por el reality GH DÚO, la colaboradora eligió el emblemático Museo Chicote de la Gran Vía madrileña para reunir a su círculo más íntimo en una celebración que se convirtió en un auténtico desfile de personalidades del universo Mediaset.