El drama de Emilio Gutiérrez Caba: su exnovia okupa su casa y le pide 80.000 euros para irse

Emilio Gutiérrez Caba, actor de 83 años con una trayectoria que incluye éxitos como Gran Reserva, Bajo el Mismo Techo, La Comunidad, A Pesar de Todo o Soy el Solitario, atraviesa una difícil situación económica. A pesar de su larga carrera, el intérprete mantiene una deuda de más de 300.000 euros con la Agencia Tributaria desde el año 2017. Para poder saldar este importe, se ha visto obligado a poner en venta una de sus propiedades situada en el barrio de Hispanoamérica, en Madrid.

Sin embargo, el proceso de venta se ha complicado debido a que en la vivienda reside su expareja, Mónica Medina, desde hace más de veinte años. Medina sostiene que el piso fue un regalo que el actor le hizo durante su relación sentimental, aunque reconoce que no posee ningún documento legal que lo acredite y que en las escrituras solo figura el nombre de él como propietario.

Ante esta situación, Mónica Medina exige 80.000 euros para abandonar el inmueble, cantidad que asegura haber invertido en reformas a lo largo de los años según declaró en el programa Y Ahora Sonsoles.

Mónica Medina afirma que no tiene ninguna prisa por marcharse y que no se considera una okupa, sino alguien a quien le regalaron una casa. Propone que se realice un escrito para que el actor le devuelva el dinero invertido una vez que se venda el piso. En caso de recibir el pago, su intención es mudarse a la Comunidad Valenciana para dedicarse a escribir.

Por su parte, el actor lleva años intentando recuperar la vivienda y llegó a ofrecerle 5.000 euros para que se mudara, oferta que ella rechazó por considerarla ridícula. Este conflicto terminó por romper la amistad que mantenían tras su ruptura, y según la periodista Beatriz Cortázar, ambos no mantienen comunicación directa desde el año 2020.

Su historia de amor

La historia de amor entre Emilio Gutiérrez Caba y Mónica Medina se fraguó hace décadas, consolidándose como un vínculo sentimental que parecía destinado a perdurar en el tiempo. Durante los años que compartieron como pareja, ambos disfrutaron de una relación basada en la complicidad y el afecto mutuo, llegando a proyectar un futuro común en el que la generosidad era la nota dominante. Esta etapa de enamoramiento fue tan significativa que, incluso tras la ruptura de su romance, ambos lograron mantener una amistad inusual y civilizada, desafiando la norma de los finales conflictivos y preservando el cariño que se profesaron durante su convivencia.

Sin embargo, aquel equilibrio basado en el afecto pasado se quebró definitivamente cuando las necesidades personales y las expectativas de futuro de cada uno comenzaron a chocar. Lo que durante mucho tiempo fue una relación de apoyo y respeto tras la separación, terminó por estallar en una agria disputa que dinamitó cualquier rastro de la antigua cordialidad. La tensión acumulada alcanzó su punto de no retorno en el año 2020, momento en el que, según diversas informaciones, la comunicación directa entre el actor y su expareja cesó por completo, dejando atrás décadas de historia compartida para dar paso a un distanciamiento absoluto.