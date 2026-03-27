Los vecinos de Victoria y David Beckham se rebelan contra las faraónicas obras en su mansión en Inglaterra

La tranquila vida rural en el centro-sur de Inglaterra se ha visto alterada por los recientes planes urbanísticos de una de las parejas más mediáticas del país. La familia formada por Victoria y David Beckham posee una exclusiva propiedad en la región de Cotswolds, situada a unos cien kilómetros al noroeste de Londres. Esta zona, conocida por su incalculable valor paisajístico y su estricta preservación del entorno natural, es ahora el escenario de un notable enfrentamiento entre el matrimonio y la comunidad local.

Según recogen diversos medios británicos, el origen de la disputa reside en la intención de los propietarios de transformar la finca, que surgió a partir de una antigua granja minuciosamente restaurada. Varios residentes han dirigido una dura misiva al Ayuntamiento de la localidad para expresar su rotundo rechazo a unas reformas que, a su juicio, pretenden convertir el lugar "en algo del estilo de Miami o Florida". El principal motivo de alarma es la solicitud para instalar un potente sistema de luces LED en torno a la vivienda, una iluminación que los denunciantes comparan con la que se utiliza en los grandes estadios deportivos o en los festivales de música, algo que alteraría drásticamente la fisonomía rural de la comarca.

La mansión, cuyo valor asciende a unos doce millones de libras —aproximadamente catorce millones de euros— según estimaciones del diario The Times, no es ajena a la controversia. En la actualidad, el recinto ya alberga un campo de fútbol reglamentario y un gigantesco lago artificial. Además, en el pasado, los Beckham intentaron promover la construcción de nuevas vías para asegurarse un acceso exclusivo a sus dominios, una iniciativa que también generó un considerable rechazo entre los habitantes de la zona.

James Worthington, que se ha erigido como el portavoz oficioso de las protestas vecinales, ha sido especialmente crítico con el modus operandi de la pareja. En su escrito al Consistorio, Worthington denuncia que el matrimonio actúa haciendo "lo que les da la gana solo porque parecen creer que lo pueden hacer". Asimismo, acusa a la familia de ocultar la magnitud real de su proyecto urbanístico mediante una estrategia de saturación administrativa. En lugar de presentar un plan integral, habrían inundado la Administración local con hasta treinta solicitudes independientes para ir sumando modificaciones de forma escalonada, como es el caso de un nuevo puente artificial diseñado para cruzar el lago de la propiedad.

Los afectados sostienen que el principal atractivo de Cotswolds radica precisamente en su autenticidad campestre, la tranquilidad de sus parajes y la rica fauna que habita en sus bosques. Consideran que las continuas intervenciones de los Beckham amenazan con metamorfosear la región en una suerte de urbanización de lujo. Desde la perspectiva vecinal, este desarrollo desmedido supondría una indudable "fuente de molestias para la gente", acarrearía severos "daños a la vida salvaje" y representaría un estorbo irreparable "para el disfrute de las noches estrelladas desde el campo". Mientras tanto, los propietarios continúan dividiendo su rutina entre esta polémica finca campestre, su casa londinense en el exclusivo barrio de Holland Park y su suntuosa residencia costera ubicada en Miami Beach.