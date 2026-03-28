Manuel Cortés habla sobre su relación con Gloria Camila: "Siempre hemos tenido algo más que una amistad"

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, acudió al plató de ¡De Viernes! para hablar sobre su amistad, o algo más, con Gloria Camila.

Manuel se enfadó cuando Gloria Camila viajó a Venecia con Álvaro García, publicando una historia en Instagram que dio mucho que hablar porque daba a entender que entre ellos podría haber algo más que una amistad y que Manuel se ha encargado de confirmar en la entrevista. "Mucha gente del entorno de Gloria sabe de lo nuestro, Rocío Flores entre ellas", comentaba. "Siempre hemos tenido algo más que una amistad. Hemos llevado un tipo de vida de salir y entrar, pero nunca le he pedido oficializar nada, ni ella, de pedir", reconoció sobre esta relación de idas y venidas, "eran etapas de más contigo y otras menos dependiendo cómo estuviera la relación, hemos sido amigos con derecho a roce muchos años".

Manuel explicó que tanto él como Gloria Camila tenían claro lo que había entre ambos, pero que decidió dar este paso de sentarse en un plató porque "se me acusa de cosas que me duelen y no son justas. Solo digo que pienso que se ha portado fatal, de poco lista, después de compartir momentos". "Me duele haber protegido a una persona tantas veces y que ella, a la primera de cambio, no lo ha hecho. Más justos ya no se puede ser", aclaraba.

Otro asunto que se trató fue si Gloria podría haber sido infiel a otras parejas con Manuel. "Yo no lo estoy diciendo, pero lo está diciendo Kiko Jiménez, ¿no? Es que yo en ese tiempo yo no le pregunto si está con otra persona. Obviamente, yo lo puedo saber por una red social. Que yo te vea en televisión con tu novio, lo que sea. Pero yo no me he preocupado, porque el problema no es mío", comentó tajante.

Manuel contó cómo se produjo el fin de su relación. "Nosotros cortamos relación ese día que viene a mi casa después de la última aparición de ella en El Tiempo Justo, donde dice: 'No te preocupes, que lo voy a solucionar porque te lo mereces'. A las nueve de la noche tiene una llamada y al día siguiente cuenta todo lo contrario y lo que le da la gana. Entonces, le dicen: 'Oye, Gloria, ¿qué es lo que estás haciendo?'".

También contó un incidente con Álvaro García, donde le mintió porque "en ese momento le tengo aprecio a Gloria y yo no quiero buscarle un problema", contaba. "Me dijo que si estoy con Gloria, si no he estado, si he estado antes, que cuánto tiempo hace, porque él ya no lo tiene claro, que tiene un montón de dudas. Yo lo hice por el aprecio que le tenía a ella y entendía claramente que iba a tener un problema. Entonces, le dije al chaval que era mentira, que yo en su día me lié un poco con Gloria y tal, pero que no fue nada importante".

También quiso dar su opinión sobre la ruptura de la relación entre Gloria Camila y Rocío Flores, para que intenten recuperar la relación ya que "es como tu hermana, que ha mirado por ti muchísimo todos los días de su vida, que ha hecho por ti cosas que no haría cualquiera, obviamente, porque es tu familiar, y que mire un poquito al lado, que no sólo yo, sino gente del entorno, no es cerrar el círculo, es que el círculo se está yendo solito, uno para un lado y otro para otro. Entonces, si se te van algunas amigas, se te va tu sobrina y se te va gente que está a tu vera y que te quiere de verdad, cuando llegue el día y mires para el lado, no van a estar de verdad, sólo va a quedar la mentira y te vas a ver sin nadie".