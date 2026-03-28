Por primera vez desde que Amancio Ortega fundó la empresa, Inditex ha alcanzado los 6.220 millones en beneficio neto, con una facturación total cercana a los 40.000 millones de euros. Pese a su gran éxito y liderazgo en el sector, lo que más destaca son los sueldos de sus dirigentes.

La presidenta e hija menor de Amancio Ortega, Marta Ortega, entra en su cuarto año en el cargo y su sueldo no presenta variaciones desde que llegó al millón anual. Por otro lado, está Óscar García Maceiras, consejero delegado, que vuelve a reportar un aumento en su sueldo por tercer año consecutivo.

Según la información del Informe Anual de Gobierno Corporativo de Inditex, García Maceiras cerró el ejercicio de 2025 con una retribución de 11,55 millones de euros. Esto significa un aumento del 3% en relación con el ejercicio de 2024. Desde que asumió el puesto de CEO en 2021, esta es la tercera vez que sucede, llegando a sumar un incremento total del 38% desde la marcha de Pablo Isla.

Sus ingresos están compuestos por un bloque de 7,4 millones de euros en efectivo que incluye un salario fijo, porcentaje variable a corto plazo y a largo plazo. Lo normal en los puestos de alta dirección es que la retribución se vea completada con un paquete de acciones u otros instrumentos financieros que suman un valor de 4,1 millones de euros. Esas nuevas acciones se añaden a otros 118.329 títulos que ya tiene adjudicados, lo que termina significando un aumento de la partida total que le toca al consejo de administración, pasando de 14,28 millones registrados en 2024 a los 14,5 millones de 2025.

El sueldo de Marta Ortega

La hija menor de Amancio entró como presidenta en 2022 con un sueldo de 834.000 euros. Lo sorprendente es que en los tres años siguientes, este se ha mantenido fijo en un millón de euros, a diferencia del resto de directivos. En este caso, el éxito rotundo de la empresa no se ha visto representado en su remuneración.

Aunque tenga un sueldo fijo, esto no significa que sean sus únicos ingresos, ya que según Economía Digital, Marta recibe remuneraciones añadidas por su participación en los consejos de administración de Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, sociedades con las que la familia Ortega controla el grupo textil y gestiona otro tipo de inversiones. En adición a esto, su porcentaje de acciones también le reporta dividendos.

La directiva sigue los pasos de García Maceiras

La alta dirección de Inditex está compuesta por 19 ejecutivos que en 2024 sumaban una retribución conjunta de 132 millones de euros. En el pasado ejercicio, esta cifra se vio aumentada en 7,5 millones de euros, llegando a los 139,5 millones.

En cuanto a un trabajador promedio de Inditex, estos llegaron a cobrar unos 40.000 euros en 2025, un 5,26% más que en 2024. En comparación, el CEO llega a ganar más de 280 veces más.

Finalmente, el fundador y principal accionista, Amancio Ortega, repitió en 2025 con una asignación de 100.000 euros al año como miembro del consejo. Haciendo balance con los 3.234 millones de euros que recibirá de los dividendos que le corresponden por su participación, esto termina siendo un valor más simbólico que otra cosa.