Rosalía reaparece en Madrid junto a Loli Bahía tras su susto médico en Milán

La cantante catalana Rosalía ha vuelto a hacer una aparición pública en las calles de Madrid, disipando así los temores sobre su estado de salud que habían surgido durante la última semana. Tras el inesperado incidente médico que sufrió recientemente en la ciudad de Milán, la artista se ha dejado ver con un semblante tranquilo y relajado.

Durante esta salida, ha estado acompañada por Loli Bahía, quien se ha convertido en uno de sus principales apoyos en estos momentos de recuperación.

El percance sufrido en Italia obligó a la intérprete a frenar momentáneamente su agenda internacional. Ante un aforo que superaba las 15.000 personas congregadas para disfrutar de su música, la artista catalana dio muestras evidentes de malestar físico desde los primeros compases del espectáculo.

Los peores presagios de los asistentes se confirmaron escasos minutos después. "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", se disculpó ante el público de Milán.

Señales de optimismo

Esto desató una ola de preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, su actitud durante este reciente paseo madrileño ha transmitido una reconfortante normalidad. Al ser preguntada por los medios, Rosalía evitó profundizar en los detalles de su diagnóstico, pero quiso enviar un mensaje de tranquilidad asegurando con un escueto pero claro "Bien, gracias" que el susto ya ha quedado atrás.

La artista tiene previsto subirse al escenario este lunes 30 de marzo en Madrid. La cita musical se marca como uno de los espectáculos más esperados de su actual gira, y los organizadores mantienen todos los preparativos en marcha sin alteraciones.