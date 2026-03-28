El príncipe Alberto, acusado por el excontable del Principado en su libro 'Mónaco prohibido'

Acaba de publicarse el libro Mónaco prohibido en el que el excontable del príncipe Alberto cuenta secretos del hijo de Raniero y Grace, lo que ha ocasionado un gran escándalo, pues afecta a su reputación como gobernante. Lo denuncia por sus intereses financieros e inmobiliarios en la gestión estatal.

¿Quién es el autor de ese libro? Claude Palmero, de sesenta y nueve años, quien después de veintidós de ellos trabajando para los Grimaldi, ocupado en la contabilidad del Principado, fue despedido el 22 de mayo de 2023. La argumentación de Alberto de Mónaco es por abuso de confianza y violación de secretos palaciegos, filtrando documentos confidenciales.

Tres años después de su despido, Claude Palmero se defiende de las acusaciones del príncipe, acusándolo a su vez. Entre otras cuestiones, en su libro detalla el elevado tren de vida de los Grimaldi excediéndose de los presupuestos oficiales. Es blanqueo de capitales, según la versión del excontable.

Hay en Mónaco una cultura de la mentira, titulaba El País haciéndose eco de este libro mencionado. "El príncipe ha sido infiel de sí mismo", se dice. "Un seductor natural –prosigue Palmero- querido, pero no respetado. No trabaja mucho. Sus pasiones son el deporte, las fiestas y las mujeres". Este embrollo judicial que enfrenta a Alberto con su ex funcionario contable ha sido calificado como 'monacogate'.

Mónaco ocupa un territorio de dos kilómetros cuadrados con una población de cuarenta mil habitantes, que forma parte de la Costa Azul. La principal riqueza está en manos privadas y no en el Estado, como apunta el mencionado Claude Palmero, que vincula al príncipe Alberto con el empresario monegasco Patrice Pastor, supuestamente socio en varios negocios.

Ha tenido buen cuidado ese autor en no involucrarse en la vida privada de Alberto: "Sólo respondo a las acusaciones que hago de asuntos oficiales no de sus intimidades, de las que no hablaré, salvo si me atacan".

El excontable está al cabo de la calle de las intimidades del príncipe con respecto a su infidelidad y el trato con sus amantes y conoce al dedillo la vida que ha llevado con su esposa, la princesa Charlène, relación que esconde no pocos misterios. Claude Palmero afirma rotundo que "constaté que la princesa siempre fue una mujer infeliz".

Charlène Wittstock fue campeona de natación, representante de su país, Sudáfrica, en los Juegos Olímpicos del año 2000. Alberto se enamoró nada más verla, presente en ese evento desde su alto cargo en la organización de los mismos. Y no paró hasta convertirla en su esposa, en 2011, a lo que ésta se negaba, tímida, recelosa y nada proclive a caer en los brazos del príncipe. Mas acabó cediendo, sin estar muy enamorada de él. Aparentemente el nacimiento de los mellizos en diciembre de 2014 dio la sensación de que Charlène, al fin, era feliz, lo que ponemos en duda.

Mucho se escribió por entonces acerca de la frialdad que Charlène mantenía en público al lado de su esposo. Un témpano de hielo. Amenazó a su marido con dejar el Principado y marcharse a su país. Pero fue retenida por Alberto con todo tipo de halagos, regalos de joyas y promesas que ablandaron un poco a la insumisa Charlène, a la que muy pocas veces se la ha visto sonreír en público.

Para colmo de este distanciamiento de la pareja salió a relucir en la prensa sensacionalista que Alberto de Mónaco era padre de dos hijos fuera del matrimonio: uno con la azafata Nicole Coste y una hija con una camarera, Tamara Rotolo. Paternidad que el príncipe no reconocía hasta que, con tanta información periodística y presiones de aquellas dos madres, acabó cediendo. Buscó la manera de que esos dos hijos tuvieran su futuro económico resuelto.

Un año después de su boda, Alberto, que no cejaba en sus incursiones amatorias con otras mujeres, su excontable se ocupó de recuperar unas imágenes comprometedoras con una de sus amantes. Era también quien alquilaba un apartamento discreto para que en él Alberto citara a las que conquistaba. Es decir que Claude Palmero, el autor del libro Mónaco interdit, no sólo contabilizaba las partidas de gastos y entradas de dinero en el palacio monegasco, sino que también era su confidente y encargado de proteger su intimidad fuera del tálamo matrimonial.

¿Reaccionará Alberto de Mónaco a lo que se cuenta en ese libro, demandando a su autor o prefiere quizás callarse por cuanto sabe de él su excontable?