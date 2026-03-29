Amaia Salamanca celebra su 40º cumpleaños en el Domingo de Ramos de Sevilla

El Domingo de Ramos marca el inicio de una de las festividades más esperadas del año, y Sevilla se erige, como dicta la tradición, en uno de los epicentros para vivir con devoción la Semana Santa. Entre los rostros conocidos que no faltan a esta cita se encuentra la actriz Amaia Salamanca, quien se ha trasladado junto a su familia a la capital hispalense para disfrutar de estos días tan señalados.

La intérprete madrileña vive estas jornadas festivas en compañía de su pareja, el empresario Rosauro Varo, sus hijos y su círculo más cercano de familiares y amigos. Juntos comparten las tradiciones típicas de estas fechas, desde la asistencia a las emblemáticas procesiones hasta los momentos de recogimiento y los aperitivos por las concurridas calles del centro histórico de la ciudad del Guadalquivir, mostrando su arraigo a las costumbres andaluzas.

Este año, la celebración ha adquirido un matiz todavía más especial para la actriz, dado que apenas veinticuatro horas antes del inicio oficial de las procesiones cambió de década. Amaia Salamanca celebró su cuadragésimo cumpleaños el pasado sábado, un hito vital que ha coincidido con el comienzo de su época favorita del año. Ella misma compartió su entusiasmo poco antes de presenciar la tradicional salida de La Borriquita, desvelando la ilusión con la que afronta esta nueva etapa de su vida rodeada de sus seres queridos.

Cumpliendo con el conocido refrán que invita a estrenar alguna prenda durante el Domingo de Ramos, la protagonista de exitosas series de televisión ha vuelto a destacar por su impecable estilo. Año tras año, la intérprete se posiciona en los primeros puestos de las listas de las mujeres más elegantes que pasean por Sevilla durante estas fechas, y en esta nueva ocasión festiva no ha defraudado en absoluto a sus numerosos seguidores.

Para esta esperada jornada inaugural, ha optado por un sofisticado y elegante conjunto de dos piezas con estampado de rayas, compuesto por un pantalón de corte fluido y una blusa con lazada al cuello, que es máxima tendencia. Este cuidado y primaveral estilismo lo ha combinado de forma muy acertada con unos zapatos blancos, un llamativo bolso en tono coral y unos discretos pendientes de nácar que aportaban un toque clásico y distinguido al conjunto final.

En cuanto a sus acertadas elecciones de belleza, la conocida actriz ha preferido recoger su característica melena rubia en un favorecedor moño bajo, un peinado sumamente apropiado y cómodo para la ocasión. Además, para protegerse del brillante sol que reinaba con fuerza en la capital andaluza, ha lucido unas grandes gafas de sol de las que no se ha desprendido durante todo su extenso recorrido por las calles de la ciudad.