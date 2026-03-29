Antonio Banderas cumple con su cita con la Semana Santa de Málaga acompañado de su familia

Como cada año al llegar la primavera, la figura de Antonio Banderas vuelve a convertirse en uno de los grandes atractivos de la Semana Santa andaluza. El reconocido actor internacional ha dejado atrás sus compromisos profesionales y la capital de España para desplazarse hasta su tierra natal y disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas del país. En este 2026, el intérprete ha llegado directo desde Madrid con el tiempo justo para vestirse de nazareno y cumplir con su ineludible cita en el esperado Domingo de Ramos.

Acompañado por su actual pareja, la empresaria Nicole Kimpel, el malagueño se ha sumergido de lleno en el ambiente cofrade. Ejerciendo la responsabilidad de mayordomo del trono de la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, Banderas ha iniciado su recorrido procesional desde la emblemática Iglesia de San Juan Bautista. Este templo no es un lugar cualquiera para el artista, sino que alberga los recuerdos más profundos y personales de su vida familiar. En esa misma parroquia fueron bautizados tanto él como su hermano Javier, y fue también el recinto sagrado donde la familia despidió a sus padres.

La devoción del protagonista de películas que han arrasado en la meca del cine estadounidense demuestra que el éxito internacional no está reñido con el amor a la identidad cultural española. De hecho, durante las décadas en las que su carrera se encontraba en la cúspide en Hollywood, el actor jamás faltó a esta cita. Año tras año, tomaba un vuelo transoceánico para poder acompañar a su cofradía por las calles de Málaga, demostrando un compromiso inquebrantable con sus raíces.

Este año no ha querido perdérselo Stella del Carmen Banderas, que ha acudido con su marido, el empresario estadounidense Alex Gruszynski, con quien se casó el pasado mes de octubre. Ambos han acompañado al actor hasta la iglesia, y después han seguido la procesión desde un balcón en la malagueña calle Larios, junto a Nicole Kimpel.

La presencia de figuras de proyección mundial en eventos de esta magnitud supone, además, un importante impulso turístico y económico para la región. La imagen del actor cantando la tradicional marcha a su Virgen da la vuelta al mundo y subraya la importancia de conservar las tradiciones que vertebran la historia de España. Una vez más, el Domingo de Ramos ha confirmado que, por muy lejos que le lleve su profesión, el verdadero hogar de Banderas siempre se encuentra bajo el varal de su trono.