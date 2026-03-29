Cindy Crawford: de limpiar casas a millonaria que tiene como sucesora a su hija, Kaia

Cynthia Ann Crawford, la popular supermodelo que cumplió 60 años hace un mes, tiene una biografía interesante, con un pasado familiar triste y problemas económicos, lo que contrasta con su posterior carrera de top model, una de las más afamadas en esa profesión tan disputada, que la convirtió en millonaria. Su patrimonio se estima ahora en doscientos veinticinco millones de dólares. Como los años cuentan en su profesión, es ahora su hija Kaia Gerber quien desea ocupar el puesto que ha tenido su madre en el mundo de la moda tan competitivo. Belleza y cuerpo escultural son sus aliados. Cindy le viene dando lecciones prácticas para que desfile con naturalidad por las pasarelas.

Limpiadora en casas por un mísero sueldo

Los padres de Cindy, que habían sido novios desde su juventud, resulta que tarifaron cuando su hija estaba en edad escolar. Presenció cómo su progenitor controlaba económicamente a su esposa, de lo poco que en realidad tenían. Tras la ruptura, Cindy fue haciéndose mayor con una idea fija: ser independiente, no depender de nadie. Hasta entonces hubo de sufrir, contando sólo ocho años, la muerte de su hermano Jeff a causa de una leucemia.

Tenía que ayudar a que su madre no pasara tantas penalidades y se puso a trabajar en granjas, descascarillando maíz, limpiando casas a razón de quince dólares por tres horas de trabajo. También estuvo en una tienda donde su cometido era doblar género en las estanterías. No podía imaginar que su vida tan gris iba a cambiar pronto.

Con 17 años comenzó su espectacular carrera de modelo

Su belleza no pasó inadvertida para un fotógrafo local, que le hizo unas fotografías con destino a un periódico de la Universidad del norte del estado de Illinois. Imágenes que iban a dar un giro a su entonces monótona existencia. Fue animada para ser modelo y con ese ánimo se presentó a un concurso de la agencia Elite. Y lo ganó. Era el año 1983, tenía diecisiete años, emprendiendo viaje a Nueva York donde, en poco tiempo, consiguió ser contratada por la importante firma de cosmética Revlon. Dio el salto a un programa de televisión desde donde daba clases de gimnasia a través de unos vídeos protagonizados por ella.

Las medidas de aquella primeriza figura de la moda, que medía un metro y setenta y seis centímetros de estatura, eran 86-61-89. Eso, poco más siendo adolescente. Y ya despertaba pasiones y envidias.

A finales de los 80 ganaba al año 6 millones de dólares y era conocida en todo el mundo. Tenía un lunar en la cara que estuvo a punto de quitárselo, pero la convencieron de que era una señal identificativa, muy personal.

Rivalizó, sin ella pretenderlo, pero por presiones de las agencias publicitarias, con otras modelos cotizadísimas en la década de los 90 como eran Naomi Campbell, Linda Evangelista y otras top models. Cindy era una de las favoritas de Karl Lagerfeld, Gianni Versace y Giorgio Armani. La cantidad de dólares que cada una de ellas percibía por desfile era de diez mil 'machacantes'. Más o menos, las carreras de todas ellas podían concretarse en haber aparecido en mil portadas de revistas, docenas y docenas de contratos publicitarios y negocios propios relacionados con la moda, la belleza, el bienestar, la decoración... Le preguntaron a Cindy cuál creía ella era a su juicio la mejor de las modelos. Y lo curioso es que no nombró a las que todo el mundo tenía por las de más glamur, sino a una, para la prensa, desconocida: la británica Georgia May Jagger.

Su cuerpo escultural tenía que mantenerlo en perfecta forma, para lo cual Cindy contaba con un entrenador personal, llamado Radu. Comoquiera que sus vídeos de ejercicio gimnásticos eran seguidos en la pequeña pantalla por centenares de miles de seguidores, particularmente féminas, los comercializó en beneficio propio, vendiendo cantidades ingentes de copias, donde establecía las formas de ir ejecutando cada movimiento, moldeando los cuerpos. Entonces ella contaba veintiséis años, en 1992, y era una estrella en su profesión.

Amor y desamor con Richard Gere

La vida de las modelos suele ser muy activa, con viajes continuos por diversos países, lo que les significa dificultades para mantener relaciones sentimentales estables. Y es lo que le ocurrió a Cindy Crawford cuando conoció a Richard Gere y se enamoraron. Podían dormir juntos una noche en París, pero es que, a la siguiente, uno de los dos, por exigencias de su profesión, estaba en Los Ángeles.

Si Richard Gere ya había alcanzado una sólida proyección como actor, Cindy también estuvo tentada de ser actriz; intervino en varias películas como Caza Legal (1995) y Cougar Town (2009), pero esa faceta no le añadió ninguna notoriedad.

El conocimiento de ambos partió en los años 90 en casa de un amigo común, el fotógrafo Herb Ritts. Flechazo al canto, ella en su mejor momento y él ya un cotizado galán de la pantalla. Intercambiaron sus números de teléfono y en poco tiempo ya eran novios. Pareja de moda. Se rumoreaba entonces una falsedad manifiesta: que Richard Gere era homosexual, lo que suponía que aquella relación era un montaje publicitario.

Richard, sonriendo, cortó aquella campaña difamatoria, diciendo con su fino humor: "Con todas las mujeres que he estado ¿alguien cree que me ha quedado tiempo para ser gay?". Como era natural, Richard, nada más entablar amistad con Cindy, bromeó: "Tienes chocolate en la cara...". Ella, sorprendida, tardó unos segundos en comprender que se refería a su lunar en la parte superior de la boca, imitado por muchas jóvenes, que se lo pintaban en la cara.

Planearon su boda casi de la noche a la mañana, en Las Vegas, como en tantas películas de parejas que acuden a que los case un juez de manera rápida, como si les fuera en ello la vida, por la vía urgente. Richard Gere aprovechó un día de descanso en el rodaje de la película Mr. Jones. Ni siquiera habían comprado los rituales anillos, sirviéndose de un papel de aluminio que con suficiente habilidad pudo serles útil. Y nada de invitados de postín. Fue el 12 de diciembre de 1991. "No fue la boda que yo había soñado", confesaría ella años más tarde.

Felices fueron durante cuatro años. Y un día, el final. "Me marcó que yo había vivido como en un cuento de hadas, pensando tener un amor como en el cine. Pero no siempre es así en el mundo real. Nuestro divorcio en 1995 me destruyó y entonces vi la vida más realista". Recopilaba recuerdos: "Aprendí mucho de él, como llevar una vida de fama, algo que no me interesaba compartir a su lado. Mas era un extraño para mí; no sé si alguna vez fuimos amigos o compañeros. ¡Yo era muy joven y él... era Richard Gere!". Lo que nos lleva a sospechar que tal vez, Cindy se sentía inferior, acomplejada junto a su marido.

Deprimida, Cindy recurrió a seguir una terapia. El psicólogo la interrogó: "¿Usted busca un alma gemela o un marido? Porque no es lo mismo. Un marido es una persona que le da estabilidad, alguien con quien pueda formar una familia". Ella admitió que no había sentido eso en su matrimonio.

Cambio afortunado de pareja

Esa estabilidad de la que le habló el psicólogo la encontró en el empresario de locales nocturnos Rande Gerber. Se casaron el 29 de mayo de 1998 en una desierta playa de California. Veintiocho llevan juntos desde entonces, padres de dos hijos, Presley, de veintiséis hoy, y Kaia, de veinticuatro.

Mientras tanto, Richard Gere se consoló con Carey Lowell, con la que tuvo un varón, Homer, separándose en 2013 y rehaciendo ya felizmente su vida matrimonial con la española Alejandra Silva, madre de dos hijos menores.

Kaia Gerber es hoy en día una modelo que ya conoce el éxito en las pasarelas. Su madre está pendiente de ella, dándole las instrucciones que cree precisas para que alcance a ser tanto o más que ella en su profesión. Han llegado a desfilar juntas en más de una ocasión.

Cindy no da la impresión de haberse retirado, pues se mantiene con excelente salud: se levanta a las seis de la mañana para empezar a darse un automasaje en las piernas y después pasa a extender sobre su cuerpo serrano unas cuantas cremas. Dos horas y media invierte en esa rutina matinal, tiempo en el que se introduce en su jacuzzi a las siete, se toma un café colágeno y espera a que llegue su profesor de pilates. "Normalmente no desayuno hasta las diez de la mañana. Mi dieta es estricta. El deporte, el descanso, la comida sana y los buenos hábitos son para mí imprescindibles".

Resolvió en 2015 contar todas sus experiencias profesionales y también referirse a aspectos de su vida íntima en sus memorias, Becoming, que nos han servido para contarles una reducida parte de ellas.