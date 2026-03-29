Edurne y David de Gea: tres años casados, con una hija, viviendo separados a la fuerza

Las profesiones de los miembros de una pareja los obligan a veces a vivir forzosamente separados, estén o no casados; es lo que le ocurre precisamente a un popular matrimonio, el formado por la cantante Edurne y el futbolista David de Gea. Se conocieron en 2010, enseguida formalizaron su noviazgo y tuvieron una hija antes de casarse hace tres años. Los constantes viajes de ella por sus contratos artísticos y la distancia impuesta por el contrato deportivo de él, fuera de Madrid, lugar de residencia del matrimonio, son causa de que apenas disfruten juntos alrededor de cien días al año. Una dura situación que aceptan porque están muy enamorados.

Edurne García Almagro, madrileña que cumplió cuarenta años el pasado diciembre, es cantante, compositora, modelo y presentadora. Tomó parte en Operación Triunfo, el concurso de TVE de cantantes noveles, quedando entre los primeros participantes en la gala final. Había grabado la banda sonora de la serie Yo soy Bea. Y el mismo 2005 de OT fue elegida representante de TVE en el Festival de Eurovisión.

David de Gea Quintana tiene cuatro años menos que Edurne y es natural de un pueblo madrileño, Casarrubuelos. Jugó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid antes de incorporarse como guardameta en dos clubes extranjeros, siendo internacional en varias ocasiones con la Selección Española.

Al ser los dos populares en sus respectivas profesiones, acudieron cada uno por su lado a un evento benéfico patrocinado por la Fundación Aladina, en el año 2010, que vela por los niños y adolescentes enfermos de cáncer. Se trataba de que ambos, sin conocerse, grabaran un villancico solidario. Con buena disposición por ambas partes y simpatía mutua, se prestaron a esa colaboración. Para Edurne no resultaba ningún problema; para David, sí, al no tener muchas facultades para cantar. La prueba resultó positiva. Y lo más importante para ambos es que se enamoraron, en poco tiempo formalizaron el noviazgo y fueron padres de una preciosa niña, Yanay, nacida en 2021, quien asistió a la boda de sus padres en julio de 2023 en la isla de Menorca.

Desde que decidieron su convivencia ya contaban con un problema de antemano: tendrían que separarse, como decíamos, obligados por las giras y galas musicales de ella, y los contratos futbolísticos de él. Y así sucedió: los éxitos discográficos de ella le imponían desplazarse a menudo para cantar o hacer promoción de sus canciones, entre las más conocidas "Despierta" y "Amores dormidos". Más adelante también sería requerida como integrante del jurado de Got Talent España, programa de fin de semana televisivo, y coach de La Voz Kids.

En cuanto a David, excelente portero, fue fichado por el Manchester United, uno de los mejores clubes de fútbol europeos. Y allí tuvo que marcharse, tras un traspaso millonario que favoreció al Atlético de Madrid donde jugaba De Gea, cifrado en veintitrés millones de euros. Tanto es así que fue titular a partir de 2014 bajo los palos de la Selección Española. Y en las Eurocopas de 2016 y 2020. En la temporada de 2024-25 pasó a la Fiorentina italiana.

Tanto su estancia en Inglaterra, en la ciudad industrial de Manchester, como luego en Florencia, supuso lo que David y Edurne temían: estar lejos durante semanas. Edurne era quien más se desplazaba a Inglaterra e Italia para reunirse con su marido, llevando consigo a la pequeña Yanay. Los futbolistas están sujetos a un estricto calendario y disponen de pocas fechas libres, lo que a David le suponía no poder viajar a Madrid, donde tienen un confortable chalé en Majadahonda, para reencontrarse.

Le dedicó Edurne una balada a David compuesta por ella. "Lo echo de menos" (a David), "el sueño que me he perdido", rezaba una de las estrofas. A los periodistas interesados en su vida privada les relataba lo complicado y duro de su matrimonio al estar alejados; él estático, decía, por no poder moverse de Florencia (salvo sus desplazamientos por la liga italiana, claro) y ella de un lado para otro, volando para cumplir sus galas musicales. Solo una semana al mes era cuando se veían. Ni qué decir la emoción y las lágrimas compartidas, abrazados a su niña.

Celebraron en noviembre sus quince años de relación sentimental. Y poco después, motivada por el cumpleaños de David, le escribió cuanto sigue en su cuenta de Instagram, que Edurne suele utilizar bastante: "Gracias por ser mi compañero de vida y de aventuras con nuestra 'peque'. Porque sólo tú entiendes mis locuras (y aun así decides quedarte). Te amo con todo lo que soy". Mejor dejar este escrito así. Aunque estuvieran a miles de kilómetros, nunca dejarían de quererse.