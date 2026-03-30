El paseo romántico de Rosalía y Loli Bahía por Madrid

Tras el gran susto que supuso la cancelación de su último concierto en tierras italianas, Rosalía ya se encuentra en Madrid descansando y preparando los conciertos de su gira Lux Tour. Cabe recordar que la artista se vio obligada a suspender su actuación en Milán debido a un inoportuno problema estomacal. Sin embargo, los días de reposo han surtido efecto y la cantante ya prepara su inminente regreso a los escenarios.

En el terreno profesional, la cantante atraviesa una de las etapas más fructíferas de su carrera, cosechando un éxito tras otro gracias a su reciente trabajo discográfico. Este triunfo laboral se complementa con una enorme estabilidad en su ámbito más íntimo, donde cuenta con el respaldo incondicional de su círculo de confianza. Entre estas personas fundamentales en su día a día destaca la modelo Loli Bahía, con quien ha decidido compartir estos momentos de tranquilidad previos a su vuelta al trabajo. La cantante aprovechó las horas previas a su gran cita musical para salir a tomar el aire, desconectar del intenso ritmo de los ensayos y disfrutar de la compañía de sus amistades más cercanas.

Para esta jornada de relajación, el grupo se decantó por un parque apartado del bullicio urbano, lo que les permitió disfrutar de los rayos de sol en una notable intimidad. Durante el recorrido, la complicidad entre la estrella musical y Loli Bahía fue más que evidente, mostrándose en todo momento visiblemente relajada y con un aspecto que confirma que sus dolencias físicas son ya cosa del pasado. Lejos de incomodarse por la presencia de los reporteros gráficos, tanto la protagonista como sus acompañantes mantuvieron una actitud muy distendida. De hecho, no pudieron evitar esbozar una sonrisa al percatarse de que estaban siendo fotografiadas, llegando incluso a inmortalizar a los propios periodistas con la cámara de su teléfono móvil.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante este tranquilo paseo fue ver a la intérprete caminando de la mano de Loli Bahía, inmersas en una animada conversación mientras el resto del grupo prestaba atención a su mascota en todo momento. Al dar por finalizada la caminata, todas regresaron a la furgoneta que las había trasladado hasta la zona verde. Fue en ese instante cuando la propia artista rompió su habitual silencio para confirmar ante los micrófonos que se encuentra "muy bien" de salud.

De cara al inminente espectáculo que tiene programado, aseguró estar con "muchas ganas" de reencontrarse con su entregado público y devolverles desde la tarima todo el cariño que recibe a diario. Por el contrario, al ser preguntada específicamente por el apoyo que le brinda Loli Bahía, prefirió no hacer declaraciones, manteniendo la férrea discreción que siempre ha caracterizado la gestión de su vida privada ante los medios de comunicación.