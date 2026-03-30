La reciente intervención de Manuel Cortés en el programa ¡De viernes! ha dinamitado la crónica social tras confesar haber mantenido "relaciones íntimas" con Gloria Camila mientras ella ya era pareja de su actual novio, el cantante Álvaro García. El hijo de Raquel Bollo fue tajante al afirmar que estos encuentros esporádicos se habrían prolongado durante ocho años, asegurando incluso que la hija de José Ortega Cano le habría sido infiel a prácticamente todas sus parejas anteriores, citando específicamente a Kiko Jiménez. Según el testimonio de Cortés, estos hechos no eran un secreto en el entorno cercano, llegando a declarar que Rocío Flores "lo sabía".

La respuesta de Gloria Camila no se ha hecho esperar y ha tenido lugar en el plató de El Tiempo Justo, donde la colaboradora se mostró visiblemente decepcionada pero firme. "Si su intención era hundirme, hacerme daño o atacarme, no es el caso", arrancó diciendo la joven, quien admitió haber visto la entrevista en directo con sorpresa, ya que Manuel siempre le había prometido que su vínculo permanecería en la más estricta intimidad. Para ella, este paso al frente del sevillano tiene una lectura clara: "Se está retratando y habla más de él que de mí".

Lejos de entrar en una guerra de desmentidos punto por punto, Gloria Camila prefirió cuestionar la faceta profesional de Manuel Cortés, comparándola con la de su actual pareja. En su opinión, el joven "Ha demostrado a toda España que no es artista, porque un artista no se sienta en un plató para denigrarme a mí como lo ha hecho". Bajo su criterio, un verdadero músico debería estar centrado en el estudio y la composición, "como por ejemplo hace mi novio", sentenció con dureza.

En cuanto a las repercusiones legales, la hija del diestro anunció que no piensa quedarse de brazos cruzados ante lo que considera un ataque a su honor. "Quiero decir que este tema está en manos de los abogados y quiero tomar medidas legales; es mi intención", afirmó, subrayando que no le interesa comprender qué ha empujado a Manuel a romper su silencio ahora: "Ni lo entiendo ni lo quiero entender".

A pesar de la gravedad de las acusaciones de infidelidad, Gloria Camila asegura que su relación con Álvaro García no se ha visto resentida, sino todo lo contrario. Explicó que ambos vieron la entrevista juntos y que la situación ha servido para unirlos "más todavía" y convertirlos en "un equipo". Defendió la figura de su pareja destacando que "Es el único que a día de hoy no se ha tenido que colgar de Gloria para ser alguien", reafirmando que su presente sentimental es sólido: "Sé con quién estoy y esto me reconfirma que estoy con quien quiero estar. Hemos reconstruido cosas nuevas desde unos cimientos".