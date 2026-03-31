Acusan a Isabel Pantoja de trasladar dinero a Gibraltar en más de 150 viajes: "Unos 10 o 15 millones de euros"

El programa 'El precio de...' ha vuelto a situar el foco sobre las finanzas de Isabel Pantoja tras los impactantes testimonios de Carlos Corbacho y Pepi Valladares. Los que fueran amigos íntimos de la tonadillera han detallado un supuesto esquema de gestión de dinero en efectivo que operaba en el entorno más cercano de la artista, señalando a figuras clave como Teresa Pollo, administradora de sus sociedades, y la desaparecida María Navarro.

Según el relato de los entrevistados, el sistema de recaudación era inmediato y voluminoso. Los ingresos por sus actuaciones, que en su época de mayor éxito oscilaban entre los 400.000 y 500.000 euros anuales, se cobraban presuntamente en metálico el mismo día del evento. Corbacho ha descrito con naturalidad cómo se procesaban estas sumas: "Teníamos una máquina para contar billetes y hacíamos fajos".

El destino final de estas cantidades, según los testimonios, solía estar fuera de las fronteras españolas. Corbacho ha confesado que trasladaba el dinero en "mochilas, maletas o bolsos" hacia Gibraltar, aprovechando que, según su percepción, "la Guardia Civil no te iba a parar". El "modus operandi" incluía el cambio de moneda a libras y el uso de contactos personales para realizar ingresos bancarios, llegando incluso a registrar a personas del entorno como residentes en el Peñón para evitar alertas fiscales.

Pepi Valladares, por su parte, ha aportado detalles sobre la presión para participar en este entramado, asegurando que se intentó implicar a personas de confianza como testaferros ofreciéndoles propiedades a cambio de su nombre. Sin embargo, su revelación más sorprendente se remonta al día en que la cantante fue arrestada por el caso Malaya: "Me encontré un bolso con 250.000 euros y me los guardé cuando registraron la casa".

A pesar de las constantes noticias sobre las deudas de la artista, los tres testimonios recogidos —incluyendo el de la exmánager Begoña Gutiérrez— coinciden en que la ruina de la tonadillera es un mito. Valladares se mostró tajante al respecto: "No me lo creo, es imposible. Tiene dinero, pero no podrá usarlo". Estas declaraciones sugieren la existencia de un patrimonio oculto que, según los entrevistados, podría haber alcanzado los 15 millones de euros en sus cuentas en el extranjero.