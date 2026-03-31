Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pareja sorpresa: salen a la luz unas románticas imágenes

Las imágenes publicadas este miércoles por la revista Lecturas no dejan lugar a dudas: Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias son la pareja sorpresa del año. Tras conocerse hace doce años durante el rodaje de la serie 'Velvet', los actores han dado rienda suelta a su amor en plena calle, protagonizando un reportaje que desprende cercanía, complicidad y pasión. La revista ha sido testigo de varias citas en días diferentes, una de las cuales culminó con un apasionado beso bajo la discreción de la noche madrileña, confirmando que el amor ha llamado a su puerta de forma inesperada para el gran público.

Este romance surge en un momento profesional inmejorable para Sánchez-Gijón, quien brilla en la última película de Almodóvar y triunfa en el teatro con la obra 'Malquerida'. Fue precisamente tras una función cuando se produjo uno de estos encuentros: Maxi acudió a verla y la esperó a la salida. Aunque ante sus compañeros mantienen las formas, fundiéndose en un cálido abrazo en el bar del teatro, es al quedarse a solas cuando dejan de reprimir sus sentimientos. La cita, que incluyó flores y vino, evidencia que lo que empezó como compañerismo se ha transformado en algo mucho más profundo.

Años atrás, durante la promoción de 'Velvet', ambos ya intercambiaban elogios que hoy cobran un nuevo sentido. Mientras Maxi confesaba sentirse un privilegiado por trabajar al lado de Aitana, ella destacaba la seguridad y el porte del actor, asegurando que su madurez hacía que los 22 años de diferencia entre ambos pasaran a un segundo plano.

Aunque en aquel entonces su conexión era estrictamente profesional, el destino ha querido que sus caminos se crucen de nuevo una década después. Por el momento, la actriz prefiere guardar silencio, mostrándose sorprendida ante la noticia mientras se concentra en sus compromisos sobre las tablas, dejando que las imágenes de la citada publicación hablen por sí solas sobre este nuevo e impactante romance del cine español.