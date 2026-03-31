Bigote Arrocet asusa a Telecinco de utilizar IA para manipular su voz y anuncia "medidas legales"

Edmundo "Bigote" Arrocet ha vuelto a situarse en el epicentro del huracán mediático tras lanzar una acusación sin precedentes contra el programa de Telecinco, "El tiempo justo". El humorista ha sostenido abiertamente que el magacín vespertino utilizó Inteligencia Artificial para falsear su voz y atribuirle declaraciones que, según su versión, jamás salieron de su boca. Ante la gravedad de las insinuaciones, el espacio televisivo se ha visto obligado a intervenir de forma tajante, desmontando la coartada del exnovio de María Teresa Campos con pruebas documentales y directas.

El conflicto germinó el pasado viernes 27 de marzo, durante una entrevista en plató a Meli Camacho, amiga íntima de la fallecida comunicadora. En dicha emisión, se rescataron unas supuestas declaraciones de Arrocet en las que este señalaba que Camacho "se llevaba los langostinos" de la despensa de las Campos. La aludida no tardó en reaccionar con indignación: "Jamás en mi vida he aceptado una invitación de Teresa Campos, jamás. Hemos viajado por el mundo entero y cada una se pagaba lo suyo", sentenció entonces de forma tajante.

Días después, el equipo de "El tiempo justo" contactó de nuevo con el chileno a través del redactor Álex Álvarez para conocer su valoración sobre el desmentido de Camacho. Fue en ese instante cuando Arrocet sorprendió a todos al denunciar una supuesta manipulación tecnológica. "Pusieron un vídeo donde sale mi voz tergiversada, que no soy yo, hablando de unos langostinos. No sé cómo lo tenían montado en la escena. Antes habían puesto una bandeja con langostinos, habían puesto a Meli Camacho y ellos se reían con el tema", explicó visiblemente molesto.

Lejos de retractarse, el exconcursante de Supervivientes insistió en que el contenido era un fraude absoluto. "Eso no lo he dicho yo nunca. ¡Yo no lo he dicho nunca! Eso lo pusieron ellos y la otra se enojó", afirmó, elevando el tono para señalar directamente a la tecnología como herramienta de difamación: "Es una tergiversación, a nivel de que es un montaje de Inteligencia Artificial. Entonces, me llamó mi abogado ayer y me dice que va a tomar ciertas medidas. Marca un precedente muy raro y no quiero que tomen decisiones que nos van a perjudicar".

La respuesta por parte de la cadena no se hizo esperar. César Muñoz, presentador del formato, mostró su absoluto estupor ante la estrategia de defensa de Edmundo. "Mira que había excusas, Virgen santísima. Edmundo, que tú no te caracterizas por ser un hombre prudente. ¡Que tú incontinencia verbal tienes, como yo también en algunos momentos! Pero hombre, acusarnos de utilizar la Inteligencia Artificial… no puede ser", manifestó con ironía y contundencia antes de dar paso a las evidencias.

Para zanjar el debate, el periodista Enrique Ulzurrun compareció en el plató con el material original. El programa proyectó el vídeo íntegro, distribuido originalmente por la agencia Europa Press bajo el título "Edmundo Arrocet sentencia a Meli Camacho y confirma que se llevaba los langostinos". En la pieza, sin cortes ni ediciones digitales, se escucha claramente al reportero Sergio Pérez preguntar sobre la veracidad del rumor, a lo que Bigote responde sin titubeos: "Se los llevaban de la casa de María Teresa para su casa. […] Es que no me gustan los mariscos ni el pescado". Con la emisión de este bruto de cámara, el programa ha querido dejar en evidencia que la única "inteligencia" presente en la polémica fue la memoria selectiva del entrevistado.