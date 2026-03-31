Ana Boyer y Fernando Verdasco regresan a Doha tras su huida por la guerra en Oriente Medio

Instalados en Doha desde 2016, Ana Boyer y Fernando Verdasco regresaban 'in extremis' a España a principios de marzo en busca de tranquilidad ante la escalada de tensión en Emiratos Árabes por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel, e Irán.

En plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su cuarto hijo, una niña muy deseada que llega tras el nacimiento de Miguel (6), Mateo (5) y Martín, que cumplirá 2 años dentro de unos días, la pareja abandonaba su residencia en Qatar y se refugiaba en la mansión que Isabel Preysler tiene en Madrid a la espera de que la situación se 'estabilizase' antes de su vuelta a casa.

Y ha sido ahora, como Verdasco ha revelado a través de sus redes sociales, cuando han regresado al Emirato Árabe después de varias semanas en nuestro país con la vista puesta en la llegada de su pequeña, cuyo nombre no han hecho público por el momento aunque se rumorea que podrían homenajear a la 'reina de corazones' llamando Isabel al nuevo miembro de su familia numerosa.

En uno de los stories que ha compartido con sus seguidores, vemos al tenista a su llegada al Hamad International Airport empujando una maleta en compañía de uno de sus hijos; en otro, ha mostrado el icónico skyline de Doha junto a una palabra de lo más significativa, 'Back' ('Volver') junto a un emoticono de una casa y otro de un corazón, expresando su felicidad por haber podido regresar a su hogar después de que la guerra parezca estabilizada.

Fernando Verdasco junto a uno de sus hijos en el aeropuerto.

En el aire, si darán la bienvenida a su cuarta hija en el Emirato o si, por el contrario, pasarán unos días en Qatar antes de volver a Madrid para que la pequeña nazca en nuestro país como sus hermanos. Y aunque Ana no ha hecho ninguna mención en su cuenta de Instagram a su vuelta a casa, sí ha compartido un post desvelando que "ya empiezo a preparar cositas para la llegada de nuestra bebé", su principal preocupación en estas semanas marcadas por la tensión ante el posible estallido del conflicto bélico en su país de residencia.