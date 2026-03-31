Haaland amplía su garaje de lujo con un exclusivo Mercedes-Maybach de casi medio millón de euros

Erling Haaland ha ampliado su colección de coches de lujo con la adquisición de un Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition ultra-raro valorado en 400.000 libras – unos 460.000 euros –. Se trata de una edición limitada de la que solo existen 150 unidades en todo el mundo.

El coche, con el volante a la izquierda, cuenta con un motor V12 biturbo de 6,0 litros con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Además, puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,5 segundos.

Este vehículo se terminó de fabricar antes de la muerte del diseñador Abloh en 2021 y ahora es una pieza de coleccionista en el mercado de segunda mano de gama muy alta.

Presenta una combinación de colores exterior única en dos tonos: negro vidrio volcánico brillante en la mitad superior del coche, mientras que la parte inferior, los laterales y las llantas presentan un tono arena.

🚨 Erling Haaland has bought an ultra-rare Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition worth around €460,000. 🚗🤑 Only 150 units of the car exist in the world. A new machine for the Norwegian, who owns a luxury car collection worth €10M. 🗞️ @SunSport pic.twitter.com/2cH3nhwc5l — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 31, 2026

Sin embargo, no es el único vehículo que posee de alta gama ya que cuenta con una colección valorada aproximadamente en diez millones de euros siendo la reciente compra el desembolso más caro realizado.

En el interior de su garaje

Por detrás se encuentra el Aston Martin DBX 707 con un precio de 350.000 libras - unos 403.000 euros -. En su día, fue el SUV más potente del mundo antes de que apareciera en el mercado el Ferrari Purosangue - definido como un FUV -. El Aston alcanza los 100 kilómetros por hora en solo 3,3 segundos. El modelo del futbolistas del Manchester City es en color verde bosque.

El Rolls-Royce Cullinnan también forma parte de la lista, alcanzando una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y pasando de 0 a 100 en cinco segundos, tiene un valor de 300.000 libras - unos 345.400 euros. El Cullinan forma parte de la amplia colección de Cristiano Ronaldo, y el boxeador Andy Ruiz Jr. también tiene uno.

A continuación, el más rápido de su garaje, el Porsche 911 GT3 con un coste de 160.000 libras – algo más de 184.000 euros –. Alcanza los 100 kilómetros por hora en 2,7 segundos y destaca su color naranja. Este vehículo fue adquiero después de firmar un contrato de 10 años con el conjunto citizen en enero de 2025.

Otro de sus coches es el Range Rover Sport. Su precio se sitúa en 12.000 libras –cercano a los 139.000 euros–. En 2018, fue el coche más alquilado por las estrellas de la Premier League. Pasa de cero a 100 kilómetros por hora en 4,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 283 kilómetros por hora.

Un precio similar tiene su Audi RS6 Avant, uno de los que más conduce. Su modelo negro carbón, acelera hasta los 100 kilómetros por hora en 3,5 segundos. Por último se encuentra el Mercedes-AMG GLE Coupé, que se sitúa alrededor de 103.000 euros y que en 5,2 segundos acelera de 0 a 100. Se trata de otro de los coches que Haaland usa para ir al entrenamiento.