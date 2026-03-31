La escapada de Kylie Jenner y Timothée Chalamet a un destino paradisíaco tras el fracaso en los Oscars
El actor y la empresaria viajaron a Pine Cay, en las Islas Turcas y Caicos, una isla privada rodeada de aguas cristalinas y arena blanca en la que disfrutaron en la más estricta intimidad.
Kylie Jenner y Timothée Chalamet dijeron adiós a la temporada de premios realizando una escapada romántica a un destino paradisiaco, alejados del bullicio de Los Ángeles y del foco mediático al que han estado expuestos.
El actor, nominado a los principales premios del cine, se hizo con el Globo de Oro y el Premio de las Crítica Cinematográfica por Marty Supreme. Sin embargo, se quedó sin el ansiado Oscar por el que lleva preparándose años.
La empresaria le ha acompañado en casi todas las ceremonias, demostrando que es su mejor apoyo y que su relación, que ya se alarga tres años, va viento en popa.
De hecho, las malas lenguas decían que se separarían tras los Oscar porque su relación solo es publicitaria, pero el tiempo ha demostrado que van muy en serio.
La pareja se escapó a Pine Cay, en las Islas Turcas y Caicos, una isla privada rodeada de aguas cristalinas y arena blanca en la que disfrutaron en la más estricta intimidad.
En las fotos que han compartido en las redes sociales, el actor y la empresaria se lucen en las aguas del Mar Caribe y presumen de bronceado.
Especialmente elogiada ha sido Kylie, que presumió de cuerpazo y bikinis minúsculos posando para su novio.
Kylie y Timothée comenzaron a salir en abril de 2023 e hicieron pública su relación en septiembre de ese mismo año, cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé. La pareja, cuyo amigo común es el diseñador Haider Ackermann, se conoció en 2019 en Nobu Malibu.
Esta relación es una de las pocas cosas que Kylie mantiene fuera de las redes sociales y tampoco ha mencionado a su novio en el famoso reality familiar, The Kardashians. De hecho, en las fotos que han compartido, no aparecen posando juntos.