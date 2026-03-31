María Pombo disfruta de la Semana Santa malagueña "como Dios manda" y coincide con Antonio Banderas

Antonio Banderas continúa disfrutando de la Semana Santa malagueña después de la salida procesional que realizó como mayordomo de la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores, una de las imágenes titulares de las Cofradías Fusionadas, el Domingo de Ramos.

En una ubicación privilegiada, como es un céntrico balcón de un hotel situado en la calle Larios, Antonio ha compartido balcón para ver la Cofradía de Estudiantes junto a su hija, Stella del Carmen Banderas, su yerno, Alex Gruszynski, y la actriz Angy Fernández.

Junto a ellos se encontraban las Pombo. "Qué preciosidad, es un sueño". Así contaba lo que le está pareciendo a María Pombo la Semana Santa de Málaga. Acompañada de su marido, Pablo Castellano, y sus hermanas Marta y Lucía, se han trasladado hasta la capital de la Costa del Sol para ver las procesiones y los tronos, que han mostrado a través de las redes sociales.

María Pombo ya había mostrado en anteriores ocasiones que quería conocer una Semana Santa "como Dios manda". "Yo sé que todos estáis súper orgullosos de vuestras procesiones, de vuestra ciudad, y que para vosotros vuestra procesión y vuestra ciudad es la mejor. Pero yo os puedo hablar de la de Málaga, que es la que estoy viendo, y me está pareciendo una pasada, o sea, espectacular. No hay palabras para transmitir lo que se vive aquí. Si tienes la oportunidad, esto hay que vivirlo", ha señalado.

Por su parte, Marta Pombo señaló que "lo que más me está gustando, que me está removiendo mucho por dentro, es la devoción absoluta de la gente, cómo lo viven, cómo miran a la Virgen, cómo están horas en la calle, ese sentimiento de la hermandad, de los hermanos" comentó visiblemente emocionada.

Las Pombo aprovecharon su estancia en Málaga para visitar varias casas de hermandad como la de la Esperanza y la Congregación de Mena.