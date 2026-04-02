El mensaje de María del Monte tras el acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

La reciente y sorprendente reconciliación telefónica protagonizada por Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, ha marcado un punto de inflexión en la crónica social de los últimos días. Tras más de cinco años de un prolongado distanciamiento plagado de reproches públicos y desencuentros, ambas partes han decidido dar un primer paso para recomponer sus lazos. Sin embargo, este inesperado acercamiento ha dejado fuera de la ecuación, al menos por el momento, a Chabelita Pantoja, reabriendo así el debate sobre el frágil y complejo equilibrio que impera en el seno del clan familiar.

En medio de esta renovada controversia, gran parte de la atención mediática se ha dirigido hacia María del Monte. La artista sevillana, que en su día fue uno de los pilares fundamentales en la vida de la tonadillera y que siempre ha mantenido un vínculo especial de cariño hacia la hija menor de la familia, opta habitualmente por mantenerse al margen de las polémicas que rodean a los habitantes de Cantora. No obstante, sus recientes declaraciones han cobrado una especial relevancia dado el contexto de ostracismo familiar que atraviesa la joven.

Al ser interrogada por los periodistas sobre el reacercamiento entre la artista y el DJ, así como por el evidente relegamiento de la hermana menor, la intérprete ha evitado entrar en confrontaciones directas, pero ha dejado una reflexión general cargada de intención. "Es una semana para rezar, para mirar hacia el interior de cada uno y que cada uno recapacite", ha señalado. Estas palabras han sido interpretadas unánimemente como un elegante reproche dirigido a las actitudes de madre e hijo, a quienes invita sutilmente a realizar una introspección más profunda acerca de sus decisiones personales.

Fiel a sus costumbres y devociones, la cantante ha acudido un año más a visitar a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad en la ciudad de Málaga. Se trata de una tradición ineludible que mantiene desde hace largo tiempo y que vive con notoria emoción durante los días de Pasión. "Yo creo que comienza la semana grande, ¿no? Para todos los que somos católicos y, obviamente, para todos los que somos del sur, con una ilusión tremenda de que este año no llueve", ha manifestado ante los medios congregados.

Asimismo, la sevillana ha expresado su alegría por el hecho de que en esta ocasión las condiciones meteorológicas vayan a permitir el normal desarrollo de los desfiles procesionales. "Parece ser que se van a poder recibir nuestras cofradías", ha añadido, evidenciando su satisfacción por poder disfrutar sin sobresaltos de las procesiones malagueñas.