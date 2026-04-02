Menú
Corazón

Ester Expósito y Mbappé ya no se esconden: las imágenes de su cita en Madrid

La actriz y el delantero francés oficializan su romance tras ser captados abrazándose en un coche después de meses de intensos rumores.

Chic
La actriz y el delantero francés oficializan su romance tras ser captados abrazándose en un coche después de meses de intensos rumores.
Gtres

Ester Expósito y Kylian Mbappé son una de las parejas del momento, y ya no esconden su relación.

Parece que su relación va viento en popa, a pesar de que la actriz comentó a los medios cuando salía del concierto de Rosalía en Madrid, "sabéis que no voy a decir nada" sobre los rumores de una relación con Kylian Mbappé, si bien bromeó con el hecho de que no le gustaba el fútbol.

Poco después del concierto, y tras protagonizar encuentros en París e incluso ser fotografiada en el palco VIP del Santiago Bernabéu para disfrutar del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid acompañada del círculo más cercano del jugador y posteriormente cenando en un conocido restaurante de Madrid, finalmente se han dejado ver haciendo vida juntos en la capital.

kylian-mbappe-y-ester-exposito.jpg

Kylian Mbappé fue visto esperando en el interior de su vehículo mientras Ester Expósito salía de su casa en Madrid. La actriz entró en el coche del futbolista y ambos se fundieron en un cariñoso abrazo del que es difícil apreciar si hubo beso o no.

Relacionado

Para su cita, Ester apostó por un look casual compuesto por una gabardina beige combinada con unos jeans de pierna ancha, unas deportivas y un bolso grande negro de cuero. Refuerza su estilismo con unas gafas de sol oscuras y el cabello suelto.

De momento, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones para confirmar o desmentir la relación.

Temas

En Chic

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida