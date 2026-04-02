Ester Expósito y Mbappé ya no se esconden: las imágenes de su cita en Madrid

Ester Expósito y Kylian Mbappé son una de las parejas del momento, y ya no esconden su relación.

Parece que su relación va viento en popa, a pesar de que la actriz comentó a los medios cuando salía del concierto de Rosalía en Madrid, "sabéis que no voy a decir nada" sobre los rumores de una relación con Kylian Mbappé, si bien bromeó con el hecho de que no le gustaba el fútbol.

Poco después del concierto, y tras protagonizar encuentros en París e incluso ser fotografiada en el palco VIP del Santiago Bernabéu para disfrutar del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid acompañada del círculo más cercano del jugador y posteriormente cenando en un conocido restaurante de Madrid, finalmente se han dejado ver haciendo vida juntos en la capital.

Kylian Mbappé fue visto esperando en el interior de su vehículo mientras Ester Expósito salía de su casa en Madrid. La actriz entró en el coche del futbolista y ambos se fundieron en un cariñoso abrazo del que es difícil apreciar si hubo beso o no.

Para su cita, Ester apostó por un look casual compuesto por una gabardina beige combinada con unos jeans de pierna ancha, unas deportivas y un bolso grande negro de cuero. Refuerza su estilismo con unas gafas de sol oscuras y el cabello suelto.

De momento, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones para confirmar o desmentir la relación.