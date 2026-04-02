Las "princesas del dólar": las ricas herederas norteamericanas que salvaron a la nobleza británica

Entre 1870 y 1914, mientras muchas de las grandes familias aristocráticas del Reino Unido entraban en decadencia y sus finanzas se desplomaban, Norteamérica vivía su edad de oro. Como solución a sus costosos estilos de vida y de la crisis agrícola que devastó sus propiedades, estas familias aristocráticas británicas salieron adelante mediante matrimonios de conveniencia con ricas herederas norteamericanas de fortunas nacidas de la banca, el petróleo o el ferrocarril. Mientras ellos recibían generosas inyecciones de dinero gracias a las dotes, ellas ganaban un título y una posición social única. Son las mujeres conocidas como "las princesas del dólar".

Ese es el argumento de "The gilded age" o "La edad dorada" que no solo cuenta las idas y venidas de la alta sociedad neoyorquina a finales del siglo XIX, sino que está inspirada en Consuelo Vanderbilt, que fue una de las más de cuatrocientas herederas estadounidenses que se casaron con aristócratas ingleses.

Una de esas primeras "princesas del dólar" fue Jennie Jerome, hija de un financiero de Nueva York, quien en 1874 se casó con Lord Randolph Spencer-Churchill, hijo de los duques de Marlborough (sí, un descendiente del protagonista de aquella canción infantil titulada "Mambrú se fue a la guerra"). Aunque fue una mujer muy guapa e inteligente, que incluso llegó a tener al príncipe de Gales y futuro rey Eduardo VII entre sus amantes, y que fue la madre de una de las grandes figuras de la historia de Gran Bretaña: sir Winston Churchill.

Otras "princesas del dólar" que fueron retratadas en novelas por Henry James o pintadas en óleos por Singer Sargent, fueron Nancy Langhorne, que se casó con William Waldorf Astor y se convirtió en la primera mujer en ocupar un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico por el partido conservador durante 25 años; o Frances Work, hija de un magnate de Wall Street más tarde conocida como la Honorable Sra. Burke-Roche, bisabuela de la princesa Diana.

Pero sin duda una de las grandes protagonistas fue Consuelo Vanderbilt, en quien se inspira la serie "La edad dorada". Hija de Alva y William Vanderbilt, quién se hizo rico con el negocio de los ferrocarriles, llevaba un nombre tan español en honor a su madrina, Consuelo Yznaga, de orígenes cubanos que se casó con el duque de Manchester y fue una de las primeras uniones de la aristocracia del Viejo Mundo y el dinero del Nuevo Mundo.

Alva decidió que su hija sería el partido ideal y, desde temprana edad, la vio como un medio para ascender socialmente. Desde pequeña le impuso largas jornadas de estudio para que pudiera conversar sobre cualquier tema, que aprendiese varios idiomas o que destacara como intérprete musical.

A pesar de recibir varias propuestas de matrimonio, Alva las rechazó porque quería alguien de cierta posición para su hija: el poco atractivo, frío y esnob noveno duque de Marlborough, Charles Spencer-Churchill. Cuando se enteró de la noticia, Consuelo pensó en escapar de su casa, pero su madre llegó a fingir una terrible enfermedad de la que se recuperó milagrosamente cuando Consuelo, temerosa de que su madre muriese, accedió a casarse con el duque. Una boda que tuvo lugar el 6 de noviembre 1895, en la iglesia de Santo Tomás de la Quinta Avenida y en la que Consuelo se convirtió en la primera mujer estadounidense en ostentar el título de duquesa.

Cuentan que, Charles, en plena luna de miel, le confesó que solo había accedido a casarse con ella para salvar el Palacio familiar de Blenheim, de casi 5000 hectáreas y que es donde nació Sir Winston Churchill. Años después se supo que el acuerdo entre los Vanderbilt y los Marlborough fue que el duque recibiría 100.000 dólares anuales, unos 3,2 millones de dólares actuales, una casa en el exclusivo barrio de Mayfair o acciones del ferrocarril, que equivaldrían a unos 80 millones de dólares de la actualidad.

En 1906 los duques se separaron, aunque no se divorciaron ya que el divorcio tenía que ser "por causa justificada". Consuelo tuvo una aventura con Reginald Fellowes, primo de Charles. Y este se enamoró de otra heredera estadounidense, Gladys Deacon, con quien se casaría posteriormente. Consuelo se volvió a casar con el teniente coronel Jacques Balsan, un piloto francés con el que estuvo casado hasta la muerte de este en 1956, el mismo año que también falleció su hijo pequeño, Lord Ivor. Finalmente, el matrimonio fue anulado en 1926 a petición del duque, con Alva reconociendo previamente que había obligado a su hija a casarse con él.