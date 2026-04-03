Emotiva 'levantá' de Cayetano Martínez de Irujo por el centenario de la duquesa de Alba

Un año más, La Madrugá ha vuelto a recorrer las calles de Sevilla en esta Semana Santa de 2026. Y nuevamente, en los aledaños de la que fuera la residencia sevillana de la duquesa de Alba, el Palacio de Las Dueñas, se ha podido ver a algunos miembros de la familia para presenciar la llegada del Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias.

En el año del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, fiel devota de la Hermandad de los Gitanos, el paso se acercó hasta el palacio donde aguardaban en fila su hijo Cayetano Martínez de Irujo junto a su mujer, Bárbara Mirjan, duques de Arjona, y su sobrino Fernando Fitz-James Stuart junto a su mujer Sofía Palazuelo, duques de Huéscar. Todos vestían de negro, en señal de luto.

En esta ocasión, no han estado presentes en la capital hispalense ni Eugenia Martínez de Irujo con su marido, Narcís Rebollo; su hija, Tana Rivera, o el actual jefe de la Casa de Alba, Carlos Fitz-James Stuart.

Cayetano Martínez de Irujo, realizando la 'levantá' en honor a la duquesa de Alba

Tras la interpretación de una saeta, el capataz del paso se acercó hasta Cayetano, con quien se dio un abrazo. "Se cumplen 100 años del nacimiento de nuestra duquesa. Ha sido una madre para muchos de nosotros, porque siempre nos ha cuidado, nos ha querido". A continuación, fue Cayetano el que realizó la 'levantá' por la memoria de la duquesa de Alba.

En el interior del palacio, y dentro de la exposición Cayetana, Grande de España, se encuentra un manto bordado en hilo de oro sobre terciopelo burdeos de la Virgen de las Angustias, que fue un regalo de la propia duquesa de Alba.