Inma del Moral cumple 52 años: de 'El Informal' y Pedro Ruiz a trabajar en una farmacia

Hay rostros televisivos que, ya lejos de la pequeña pantalla, aparecen de vez en cuando al hacerse recuento de programas del pasado. Uno de ellos fue El Informal, un informativo con guion humorístico que en 1998 y durante un año se emitió en Telecinco. Sus presentadores eran Javier Capitán, del que ahora nada sabemos, y el ya consagrado Florentino Fernández. Allí oficiaba de osada presentadora una belleza madrileña, Inma del Moral, que este 3 de abril cumple cincuenta y dos años.

Su vida profesional tiene una serie de contrastes pues al margen de sus apariciones televisivas, fue modelo y en la actualidad, completamente alejada de los medios de comunicación, está al frente de una farmacia en un pueblo cercano a Madrid. Parecía en su etapa de popular presentadora que iba a convertirse en esposa de Pedro Ruiz. Tiempo más adelante contrajo matrimonio con un cámara de televisión argentino, con quien tuvo un hijo. Se confiesa absolutamente dichosa sin echar de menos la vida alegre de su pasado.

Parece que en su niñez en casa la tenían por una niña muy activa, que entre juegos y disfraces ya daba a entender que quería ser artista. Lo normal en niñas que sueñan también de adolescentes y jovencitas siendo alguien en el mundo del espectáculo. Y cuando Inma del Moral pudo decidir, pensando que su verdadera vocación era la de ser modelo, no se lo pensó dos veces alcanzada su mayoría de edad. Nunca ha querido contar detalles de su estancia en Milán, con dieciocho años cumplidos, para trabajar como modelo. Estancia que se prolongó unos años, sin dar cuentas a nadie de cuanto hizo. Entonces, su nombre nada nos decía a los periodistas. Pero sí cuando de regreso a España comenzó su etapa de presentadora, primero en Telecinco y luego en Antena 3.

El espacio que durante una larga temporada la aupó a la popularidad en toda España ya hemos dicho cuál fue: El Informal. Y tanto que lo era, pues en su papel de aviesa reportera, iba micrófono en mano a fiestas, estrenos, eventos de todo tipo o encuentros incluso callejeros para entrevistar a personajes de todo tipo y condición. Sus preguntas eran impertinentes, por lo común. Esa manera de dialogar imponiendo su cuestionario insolente le supuso algún que otro contratiempo, pero a cambio una inusitada notoriedad.

Pareciera ir por la vida metiéndose en camisa de once varas, de joven metomentodo interesándose por asuntos que no eran de su incumbencia, salvo de los asaltados, dueños de su vida privada, que ella se la saltaba entre risas y descaro. A los españoles parece que nos gusta esa intromisión. Inma del Moral, que obviamente, no se comportaba así en su vida privada, fue en ese final de los años 90 y comienzos del nuevo siglo la reportera de televisión más reconocida en España. Al dejar El Informal fue sustituida por Patricia Conde, que ahora acaba casi de ganar El Desafío, en un segundo puesto.

Inma intervendría luego como presentadora en otros programas, fue actriz en series de televisión, caso de Cuéntame..., y en ocho películas fácilmente olvidables. Poco a poco su nombre fue esfumándose hasta su retirada definitiva.

¿Qué se sabía de su vida sentimental? Pues que con veinticinco años había caído en los brazos de Pedro Ruiz, siempre encantador, con un verbo metafórico que encantaba a todas las novias que tuvo, la más conocida María José Cantudo. Salía con ellas, las llevaba al catre, les recitaba poemas de su caletre y luego las iba sustituyendo por otras amistades. Y una de ellas fue Inma del Moral. La muy lanzada reportera resulta que al final se derretía ante las promesas del humorista catalán, siempre divertido, cautivador, alternando no con una sino con algunas más al mismo tiempo. Inma se bajó del guindo al darse cuenta de que no era la única a la que Pedro dirigía sus ocurrencias, y nunca prometiéndoles nada porque si es cierto que se casó sólo una vez, con Pilar Piniella, juró y perjuró no volver a tropezar con la misma o parecida piedra. Inma del Moral, que había soñado vestir el blanco nupcial, se quedó un tanto desmoralizada tras su aventura amorosa con el muy pillastre Pedro Ruiz. Que sigue con sus hábitos de siempre. Yo lo admiro. Por su inteligencia, gran sentido del humor, don de gentes, ingenioso... Siempre que no se empeñe en aspirar, cantando, a ser Serrat.

¿Qué hizo después Inma del Moral, desengañada del amor y de sus trabajos en el mundo del espectáculo? Retirarse muy dignamente, aprovechando que se había colado por un argentino, cámara de televisión, Juan Herrera. Comenzó su convivencia a partir de 2003. Fueron padres de un niño llamado Tomás. Y eligió una nueva ocupación: la de estar tras el mostrador de una farmacia en un pueblo tranquilo, no muy lejos de Madrid, que ella no ha querido decir cuál. Tiene una buena casa, un confortable hogar familiar y entre otras ventajas para ella, un huerto que cuida con esmero. Así dice estar muy contenta. Si nunca fue muy partidaria de fiestas, aunque las frecuentara por obligación, ahora no las echa de menos. Despachando pastillas para no engordar y recogiendo lechugas, lo pasa divinamente. Como le gusta escribir, publicó Vivir sin gluten, un libro donde relataba sus experiencias con la enfermedad celíaca. Solamente se asomó un par de veces, a requerimiento de sus directores, en 2021 y 2023 en el programa Pasapalabra. Y regresó tranquilamente a su farmacia.