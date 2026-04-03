Miguel Bosé cumple 70 años mientras prepara su vida en Andorra

Llega a septuagenario Miguel Bosé este 3 de abril. Nacido circunstancialmente en Panamá, conserva esa nacionalidad, tiene la italiana por parte de madre, la española y también la colombiana.

Superó en los últimos tiempos una enfermedad que le obligó a permanecer ocho años inactivo. Por otro lado, su vida sentimental tuvo una ruptura drástica en 2018 al romper con quien había sido su pareja desde 1992, Nacho Palau, escultor de profesión.

Sus próximos pasos lo sitúan pronto en Andorra, donde quiere instalarse con sus dos hijos de catorce años, Tadeo y Diego. Allí tendrá cerca a la baronesa Thyssen, con quien tiene muchas afinidades. Y, sobre todo, ha elegido el Principado, después de residir años en México, por su cercanía a España. No quiere, de momento, regresar a Madrid, pues le molesta la continua presión periodística. Anhela para sus hijos una vida ajena a su popularidad.

Es posible que últimamente sienta la soledad, al no tener un amor cercano, fuera del calor que sostiene con sus hijos, vigilando su educación, participando de sus juegos. A su edad ya avanzada, aunque su espíritu siga siendo como fue siempre, activo, vitalista, le costaría emprender una aventura amorosa que resultara tan estable como la que compartió con el escultor valenciano.

Miguel Bosé y Ana Obregón

Atrás queda su biografía sentimental, iniciada con su primera experiencia sexual junto a Helmut Berger, el actor austriaco lanzado al cine por su amante Luchino Visconti. Curioso resulta recordar que este legendario director fue padrino de Miguel, por su gran amistad con Lucía Bosé.

La primera mujer con la que se relacionó a Miguel fue Ana Obregón, harto sabido. Lo quiso más ella. Eran muy jóvenes. Miguel no quiso "salir del armario" por presiones de su casa discográfica: era un artista adorado por mujeres de todas las edades, mitificado por ellas. No convenía que se supieran sus correrías durante su época en Londres. No obstante, cuando ya declaró ser bisexual, le quitó una novia a Julio Iglesias en la propia residencia de este en Miami, la costarricense Giannina Faccio, apasionada mujer de muy ardientes amistades íntimas con Philippe Junot y otros galanes, hasta que se serenó sexualmente con el director de cine Ridley Scott. Para Miguel Bosé, Giannina fue una diosa en la cama. Lo que no le impidió mantener otras parejas de uno y otro sexo.

Algunas canciones compuestas por él fueron inspiradas por esos amores. Si a la Obregón la inmortalizó para sí con la balada Te amaré, a Giannina le dedicaría Nena. Pero no nos olvidemos que con el acreditado coreógrafo Nacho Duato sostuvo en Nueva York un tórrido romance, cristalizado en Morir de amor. Llegado a su corazón otro Nacho, un apellidado Palau que nadie conocía y ningún reportero descubrió en el transcurso de su larguísima relación, tuvo para él un detalle musical, No encuentro el momento de olvidar. Pero sí que lo borró de su mente al dejarlo mustio y desolado, sin recursos para alimentar a sus dos hijos también logrados por gestación subrogada como hizo al mismo tiempo Miguel. Tras un embrollo jurídico, cada uno se fue por su lado, el cantante en México y el escultor en su pueblo levantino, desde donde más tarde anunció que padecía cáncer. Entonces, Miguel hizo las paces con él, pero sin mayor trascendencia en su definitivamente rota unión amorosa.

Miguel Bosé y Nacho Palau

Hasta que en 2025 Miguel Bosé no superó su grave afonía y reanudó su carrera varada ocho años, sufrió una desgraciada crisis, física y psicológica, que afectó mucho a su ánimo casi siempre positivo. Tiempo en que, aparte de su obligada rehabilitación, aprovechó para escribir dos libros: uno de carácter biográfico y otro que cuenta la historia de sus mejores canciones. Pendiente tiene dos novelas, una de ellas relatando sus ejercicios vocales hasta recuperar el lenguaje.

Un futuro artístico le espera, tal vez incierto, porque ya dejó hace mucho tiempo de ser ídolo de adolescentes y jovencitas. Tendrá que, como compositor, reciclarse. Mas no olvidemos que tiene alma de artista y esperemos nos ofrezca sorpresas con el paso de los años. Aunque se le note ahora físicamente, dentro de él late un corazón siempre romántico.