Un juez de Nueva York desestima la mayor parte de la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni

Un Tribunal Federal ha tomado una decisión clave en el enfrentamiento legal entre dos conocidas figuras de Hollywood. El magistrado Lewis J. Liman ha rechazado diez de los trece cargos presentados en 2024 por Blake Lively en su litigio por acoso sexual contra Justin Baldoni, director y actor de su última cinta. Entre las reclamaciones descartadas se encuentran las de difamación y conspiración, aunque el proceso judicial seguirá adelante por presunto incumplimiento de contrato y complicidad.

La justificación del tribunal para invalidar el grueso de las reclamaciones se basa en un error jurisdiccional. Según explicó el magistrado en su fallo judicial, la defensa de la protagonista se fundamentó en la legislación del estado de California. Sin embargo, los hechos denunciados tuvieron lugar en un estudio de grabación situado en Nueva Jersey, concretamente durante el rodaje de algunas de las escenas más tensas de la película It Ends With Us, lo que invalida la aplicación de la normativa californiana.

A pesar de este revés para la demandante, la autoridad judicial ha dejado claro que la actitud del cineasta no está exenta de escrutinio. El auto señala que "hay ciertas conductas (...) que, podría considerarse, traspasaron los límites". En este sentido, la resolución subraya que la legítima defensa ante unas acusaciones tiene un tope legal y que Baldoni podría haber cruzado esa línea al tomar iniciativas que un jurado razonable interpretaría como un castigo contra la denunciante por haber alzado la voz.

El conflicto entre los dos compañeros de reparto ha generado un notable interés mediático desde que salió a la luz. Ambos profesionales del séptimo arte se verán las caras finalmente en un juicio que se celebrará el próximo 18 de mayo en un Tribunal del Distrito de Manhattan. Allí se dirimirán las cuestiones pendientes sobre el presunto comportamiento inapropiado durante la filmación y la posterior campaña de desprestigio que la parte demandante asegura haber sufrido.

La batalla legal ha estado plagada de movimientos cruzados y peticiones de indemnizaciones millonarias. El acusado negó las acusaciones desde el primer momento y respondió con una contrademanda que exigía el pago de 400 millones de dólares. No obstante, otro juez desestimó esa causa el pasado 9 de junio, cerrando también la puerta a otra reclamación por difamación de 250 millones de dólares dirigida contra el diario The New York Times, medio que publicó las acusaciones iniciales.

Por su parte, Lively ha cuantificado los daños sufridos a raíz de esta polémica. Según los documentos judiciales que se hicieron públicos en noviembre del año pasado, sus pérdidas ascenderían a 161 millones de dólares como consecuencia directa de la presunta campaña de descrédito orquestada por su compañero de reparto. El próximo proceso en Manhattan será el encargado de determinar si finalmente hay un resarcimiento por estas conductas de represalia que aún se mantienen en la causa.