Álex González hace oficial su relación con Carla Virgós por su cumpleaños

El actor madrileño Álex González atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida personal. Tras varias semanas de especulaciones y rumores en la prensa del corazón, el intérprete ha decidido dar un paso al frente y confirmar de manera oficial su relación sentimental con la joven Carla Virgós. Lo ha hecho aprovechando una fecha muy señalada: el cumpleaños de su nueva pareja, un evento que ha servido como escenario perfecto para gritar su amor a los cuatro vientos.

Hace apenas un mes, los medios de comunicación ya se hicieron eco de las primeras imágenes de la pareja. En aquellas fotografías, ambos aparecían disfrutando de un agradable paseo en bicicleta y visitando una vivienda que se encuentra actualmente en fase de obras. Las instantáneas mostraban a un Álex González muy cariñoso, caminando abrazado y de la mano de la joven, lo que evidenciaba la indudable química existente entre los dos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando los protagonistas han decidido compartir su felicidad de forma abierta con el gran público.

El protagonista de exitosas series de televisión como El Príncipe o Vivir sin permiso ha utilizado su perfil oficial en Instagram para dedicar una romántica felicitación a su novia. A través de un breve vídeo en formato reel, se puede ver a la pareja fundiéndose en un apasionado beso mientras de fondo estalla una espectacular batería de fuegos artificiales. Acompañando a esta cinematográfica escena, el actor escribió unas sentidas palabras: "Hoy celebramos tu vida... y yo tengo la suerte de formar parte de ella".

Esta declaración pública de intenciones, que rompe con la habitual discreción que siempre ha caracterizado al intérprete en lo tocante a su intimidad, no tardó en encontrar la réplica de la cumpleañera. Visiblemente emocionada por el gesto, la creadora de contenido respondió a la publicación con un rotundo mensaje: "Te quiero con todo mi corazón". Este intercambio de dedicatorias confirma que su incipiente noviazgo avanza con paso firme y que ambos se encuentran plenamente ilusionados en esta etapa.

Hasta el momento, tanto Álex González como Carla Virgós habían preferido mantener su romance alejado del foco mediático, optando por una actitud prudente de cara a la galería. No obstante, la solidez que parece haber adquirido su vínculo sentimental en las últimas semanas les ha impulsado a dejar de esconderse. Con esta romántica confirmación virtual, el galán español inaugura una nueva etapa en la que ya no oculta que comparte un sólido proyecto de vida en común junto a la mujer que ha conquistado su corazón.