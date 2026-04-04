Almeida y Simeone comparten confidencias y devoción en la procesión de Jesús de Medinaceli

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, coincidió este Viernes Santo con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y su mujer, Carla Pereyra, en la procesión de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

En el templo, el entrenador argentino se fotografió con los anderos y nazarenos. Mientras, su mujer, Carla Pereyra, rezaba muy emocionada y con lágrimas en los ojos ante la imagen de Jesús de Medinaceli, también conocido como el 'Señor de Madrid'.

Ya en la salida de la basílica, y mientras esperaban la llegada del cardenal arzobispo de Madrid, el alcalde y el entrenador del Atlético de Madrid compartieron confidencias mientras Almeida le enseñaba al matrimonio una imagen de su hijo, el pequeño Lucas, a través de su teléfono móvil.

Tanto Simeone como su mujer siempre han mostrado su fervor por Medinaceli. En la rueda de prensa que realizó antes del partido que le va a enfrentar al FC Barcelona, se pudo ver al entrenador rojiblanco con una pulsera de Jesús de Medinaceli, la talla anónima del siglo XVII que llegó a Madrid en 1682 y que es una de las grandes devociones de la capital.

Una de las anécdotas de la jornada la protagonizaron los comentaristas de Telemadrid, cuando un reportero a pie de calle comentó: "Ahí está Simeone", a lo que la presentadora en plató respondió: "¿Está el Cholo?". Y aunque pueda sonar a chiste, la respuesta fue real hasta convertirse en viral: "No, no está él solo, está con su mujer", lo que provocó las carcajadas en plató.

Una vez el trono de Jesús de Medinaceli estaba ya en la calle, Simeone y Carla Pereyra se incorporaron durante unos metros al cortejo en el que se encontraba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Cultura y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; el concejal de Centro, Carlos Segura; la concejal de San Blas y delegada de Turismo, Almudena Maíllo; el concejal de Moratalaz, Ignacio Pezuela; el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo; la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y Javier Ortega Smith.