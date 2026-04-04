Pablo Sáez, viudo de David Delfín, se casa con Philippe Contini, director de comunicación de Saint Laurent

El tiempo pasa muy deprisa. Hace ya 9 años que el diseñador español David Delfín falleció a la edad de 46 años víctima de 3 tumores cerebrales.

Su pareja en ese momento era Pablo Sáez, un fotógrafo gallego. Sáez y el diseñador de moda se conocieron en marzo de 2015, durante una sesión fotográfica. Desde el primer momento que se enteró de lo que suponía ese diagnóstico, no se separó de David en ningún momento demostrándole el gran amor que sentía por él.

El fotógrafo, dedicado al mundo de la moda ha hecho una magnífica carrera y ha vuelto a encontrar el amor junto a Philippe Contini, actual director de comunicación y marketing de Yves Saint Laurent.

Ha sido en una ceremonia discreta en un juzgado de París. Un acontecimiento muy diferente al que protagonizaron David y él en la habitación de la Fundación Jiménez Díaz, donde le trataron, pero desgraciadamente pudo con su vida el maldito cáncer. Allí simularon una ceremonia llena de sentimientos, vestidos con sábanas blancas a modo de túnicas de la India.