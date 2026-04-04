Kiko Rivera relata su reconciliación con Isabel Pantoja: "Me he confundido, he hablado cosas que no tenía que hablar"

En una entrevista previa a sentarse en el plató la próxima semana, Kiko Rivera se ha sincerado sobre la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, un mes después de que se supiera que madre e hijo dejar atrás las rencillas del pasado, poniendo fin a un conflicto que ha durado más de cinco años, tras una llamada telefónica.

Kiko contó el cambio que ha tenido desde que está con su nueva pareja, Lola García: "Yo vivo un gran cambio en mi vida conociendo a mi pareja, Lola. Ha sido el empujón que necesitaba. Al final lo importante de todo esto es la persona que tienes al lado, que no te empuje hacia el precipicio", comentó. "Cuando uno se enfada y tiene el pronto que tengo yo, ese fuego hay que apagarlo no avivarlo. Si tú avivas ese fuego a una persona que tiene ese pronto, pues, entonces hay una explosión brutal. Todo lo contrario a lo que tengo ahora, que me han bastado tres meses para darme cuenta de que he tirado el tiempo a la basura. Eso fue lo que me pasó a mí y así nació No hay paz sin ti, de ese perdón tan real porque, al final, hablo desde el corazón", contó Kiko sobre cómo había surgido la canción que ha dedicado a su madre.

Kiko Rivera entonó el mea culpa asegurando que falló cuando perdió el control. "Perdí el control ante una situación incómoda, complicada en la que te encuentras con algo que no te gusta. Luego no supe coger las riendas. Los años pasan, cada vez nos hacemos más mayores y creo que llega un punto en el que dices ya basta porque se va a ir la vida".

Asimismo, manifestó que es mejor dejar a un lado los problemas, "pedir disculpas" porque "al final una madre es lo más importante que tiene uno". "Yo me he confundido, me he equivocado. He hablado cosas que no tenía que hablar... Al final uno vuelve hacia su madre", reconoció.

Sobre cómo comenzó este acercamiento entre ambos, Kiko Rivera contó que la primera toma de contacto fue por teléfono y fue "muy bien". "Al final, el perdón de un hijo hacia una madre... Perfecto... Es decir, yo estoy viviendo con mi madre ahora cosas que hacía mucho tiempo que no vivía porque en estas últimas semanas, la que está detrás del teléfono es mi madre", explicó.

También comentó que sintió que había perdón por ambas partes. "Lo he sentido mutuo. Cuando dos personas se enfadan siempre es uno el que tiene que dar ese pequeño pasito, y en este caso me ha tocado a mí". "Hubo muchas lágrimas", añadió emocionado. "Ha hablado con sus nietas. Las niñas están felices de hablar con su abuela, tienen que recuperar ese tiempo. Pensaba que eso no iba a volver a pasar".

En esta previa tampoco dudó en hablar del distanciamiento que tiene con su hermana, Isa Pantoja. "Estoy casi completo porque me falta mi hermana; va más lento la cosa, pero ojalá Dios nos ayude para que por fin podamos ser una familia completa y seamos todos felices". "Le he escrito en un par de ocasiones, pero no he recibido respuesta. Quiero entender que necesita su tiempo", señaló. "Me gustaría decirle que todos nos equivocamos y que uno tiene que recordar de dónde viene. Mamá está ya mayor y yo lo que veo es que está incompleta. Si puedo ayudar después del daño que he podido hacer para que mi madre vuelva a ser feliz, pues estoy en primera línea. El orgullo hay que tragárselo y yo creo que llegará ese momento. Tarde, seguramente, pero más vale tarde que nunca", concluyó.