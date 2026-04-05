Aitana confiesa a Rosalía las razones de su ruptura con Sebastián Yatra en Madrid

El penúltimo concierto de Rosalía en la capital de España ha dejado uno de los momentos más comentados de los últimos días en las redes sociales. Durante su actuación en Madrid, la cantante catalana sorprendió a los miles de asistentes al invitar al escenario a Aitana Ocaña, quien se convirtió en la gran protagonista de la noche al sincerarse sobre una de sus relaciones sentimentales más mediáticas. Lejos de la espectacularidad habitual de las coreografías, ambas artistas protagonizaron una charla íntima ante el público que rápidamente se ha vuelto viral.

El momento cumbre se produjo durante el segmento conocido como el confesionario, un espacio del espectáculo que sirve de introducción para el tema La Perla, canción que aborda el desamor y las experiencias con las exparejas. En este contexto, Aitana tomó la palabra para relatar una vivencia personal relacionada con un noviazgo que duró exactamente doce meses. "Todo iba muy bien, pero cuando íbamos a hacer un año se acabó", explicó la artista ante la atenta mirada de Rosalía.

Aitana continuó su relato desvelando el motivo exacto del fin de dicha relación. Según detalló, su entonces pareja le confesó que a partir del primer año de relación le podía llegar a ser infiel. "Yo pensé: 'Al menos es sincero'", reflexionó la cantante, a lo que Rosalía respondió apuntando que esa historia "tenía fecha de caducidad" y que él mismo era consciente de ello. Para despejar cualquier duda, la invitada añadió un último detalle definitivo: "Y salieron esas declaraciones. Sí, era cantante".

Aunque en ningún momento se pronunció un nombre propio, las palabras de la artista catalana y su invitada señalaban de forma inequívoca al cantante colombiano Sebastián Yatra. Hace unos meses, el intérprete concedió una entrevista en un conocido formato digital donde afirmó públicamente que, si una relación superaba el año de duración, no podía garantizar su fidelidad. Esta coincidencia no pasó desapercibida para las más de 15.000 personas congregadas en el recinto, que reaccionaron con una sonora ovación al entender la velada referencia.

Tanto la anfitriona como la invitada han experimentado rupturas muy seguidas por los medios de comunicación, con figuras como el mencionado Yatra o el puertorriqueño Rauw Alejandro. Sin embargo, ambas han dejado claro que se trata de etapas superadas. En la actualidad, Aitana ha rehecho su vida sentimental junto al creador de contenido digital, Plex, con quien se deja ver habitualmente en galas de premios, eventos públicos y durante su tiempo de ocio, demostrando que aquel episodio revelado en el escenario forma ya parte del pasado.