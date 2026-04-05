Carmen Lomana estalla contra Kiko Rivera por sus ataques a Irene Rosales: "Te ha aguantado adicciones, de todo"

Las recientes declaraciones de Kiko Rivera en la entrevista previa de la semana que viene en el programa ¡De Viernes! continúan generando un intenso debate en la crónica social de nuestro país.

La última figura pública en pronunciarse sobre la crudeza de las afirmaciones de Kiko hacia la madre de sus hijas ha sido Carmen Lomana. Fiel a su estilo directo y sin tapujos, la socialité no ha dudado en mostrar su profunda indignación ante lo que considera un ataque injustificado hacia una persona que ha sido un pilar fundamental en la vida del mediático personaje.

A pesar de que reconoció no haber visto la entrevista completa en el momento de su emisión original, los extractos y titulares que han trascendido fueron suficientes para provocar su enfado. Hay que recordar que la colaboradora siempre ha mantenido una postura crítica hacia el comportamiento del DJ, a lo que se suma el hecho de que mantiene un trato cordial con Isa Pantoja, hermana del protagonista.

Nada más conocer que el hijo de la tonadillera había lanzado duros dardos sugiriendo que Irene Rosales actuaba movida por el interés, su reacción fue tajante. "¡Uy, qué malo este chico! Es que no deja títere con cabeza", exclamó con visible asombro. Lejos de quedarse en una simple reprimenda, quiso romper una lanza a favor de Irene, asegurando que le parece "muy buena" y destacando la paciencia necesaria para convivir con él durante tantos años. "Menuda paciencia aguantar con él tantos años, si ahora está que no se lo cree", ha añadido.

El punto que mayor indignación causó fue, sin duda, la insinuación de un supuesto afán materialista por parte de la madre de las menores. En este sentido, la colaboradora fue muy contundente al recordar el historial de la pareja. "Qué feo, la madre de tus hijos con la que has estado tantos años, que te ha aguantado lo indecible, que seas capaz de decir eso, Kiko", manifestó con evidente decepción. Además, confesó que en ocasiones había sentido el deseo de reconciliarse con él tras pasados desencuentros motivados por los ataques a Isabel Pantoja, pero que este nuevo episodio frena cualquier acercamiento, ya que considera a la aludida "una chica buenísima".

Finalmente, quiso ir un paso más allá para reflexionar sobre el respeto básico que, a su juicio, debería imperar hacia la figura materna de los hijos, independientemente de los problemas conyugales. "Y aunque no lo sea, aunque sea una bruja, ¿eh? Da igual, es la madre de tus hijos, ha sido tu mujer, te ha aguantado de todo, adicciones, de todo te ha aguantado", sentenció con firmeza. La colaboradora concluyó su intervención lamentando la deriva de los valores actuales, afirmando quedarse "atónita" y sin dar crédito a la constante exposición mediática de los conflictos íntimos.