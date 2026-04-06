Cumbre de VIPS en Sevilla para la vuelta de Morante: de Almeida a Cayetano Martínez de Irujo

Domingo de Resurrección en Sevilla y día grande el que se ha vivido en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Un cartel de lujo con el esperado regreso de José Antonio Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y David de Miranda.

Una corrida que ha tenido como protagonista al rey Juan Carlos, que no ha querido perderse esta tradicional corrida, donde ha estado acompañado por la infanta Elena, muy elegante con un conjunto de vestido más abrigo en color champán y lazo de la Dama de la Real Maestranza de Caballería, que han ocupado el palco de los Maestrantes en vez del palco de los Príncipes. En el palco de al lado se han ubicado Felipe Juan Froilán y su hermana, Victoria Federica, con un conjunto de pantalón y top con peplum de color vainilla, y su novio, Jorge Navalpotro.

Tampoco se la han querido perder rostros conocidos como Sergio Ramos, que ha estado en la barrera, al igual que los periodistas Juan del Val y Rubén Amón.

También se ha podido ver a Cayetano Martínez de Irujo, acompañado de su mujer, Bárbara Mirjan, que a pesar de las altas temperaturas de Sevilla ha optado por un look de traje de chaqueta en color crudo, top estampado en color verde y alpargatas en color marrón.

Por su parte, la colaboradora de televisión Raquel Bollo ha optado por un conjunto de jersey de cuello pico rosa empolvado y pantalón a juego, mientras que Estrella Morente, que ha acudido con su marido Javier Conde, ha optado por una camisa blanca de manga larga, con un pantalón negro de raya diplomática en gris.

Tampoco se han querido perder esta corrida el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo; el guitarrista flamenco Vicente Amigo, que ha llegado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín; la presentadora Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz; el cantante Manuel Lombo; Ana Cristina Portillo o Francisco Rivera y su mujer Lourdes Montes.