El romántico aniversario de Almeida y Teresa Urquijo en los toros

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se daban el 'sí, quiero' el 6 de abril de 2024 en una de las bodas más multitudinarias que se recuerdan en la capital y a la que asistieron, entre otras personalidades, los Reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Cristina, o Victoria Federica, Froilán, Irene y Juan Urdangarín.

Un año y tres meses después de su enlace, el 3 de julio de 2025, el alcalde de Madrid y la nieta de Teresa de Borbón y Borbón cumplían su sueño de formar su propia familia y se convertían en padres de su primer hijo, un niño llamado Lucas en el que están completamente volcados y al que, como ha confesado el político popular en más de una ocasión, les encantaría dar pronto un hermanito o hermanita.

Este lunes la pareja cumple su segundo aniversario de boda e, inseparables, han celebrado esta fecha tan especial -sus bodas de algodón- disfrutando de una de sus grandes pasiones, la tauromaquia, asistiendo sin su pequeño a la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza de Sevilla, protagonizada en esta ocasión por la vuelta a los ruedos de Morante de la Puebla y por el regreso sorpresa a España del Rey Juan Carlos tras varias semanas refugiándose en un exclusivo hotel de Abu Dabi de la escala de tensión bélica en el Golfo Pérsico debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Presumiendo una vez más de su naturalidad y cercanía, y mientras Teresa se mantenía en un segundo plano hablando con unos conocidos, Martínez-Almeida se ha dado un baño de masas al abandonar la plaza cuando, derrochando sonrisas, se ha hecho fotografías con todo aquel que se le ha acercado mientras bromeaba con la derrota del Atlético de Madrid -del que es un gran aficionado- frente al Barça en Liga, apuntando con que lo importante ahora es ganar la final de la Copa del Rey que enfrentará al Atlético con la Real Sociedad el próximo mes de abril.

Pendiente en todo momento de su marido, con el que ha intercambiado varias miradas cómplices mientras atendía a sus seguidores, la joven ha presumido una vez más de estilo luciendo un look boho-chic que se ha convertido en su seña de identidad, protagonizado por un conjunto fluido de blusa y pantalón estilo pijamero de seda rosa con estampado animal print en tonos negros y verdes, que ha combinado con un choker dorado y bolso marrón tipo bandolera.