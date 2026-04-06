Kiko Rivera estalla contra Irene Rosales: "Lo único que le interesa es el dinero"

Se ha emitido un avance de todo lo que va a contar Kiko Rivera en el plató de ¡De Viernes!, donde vuelve a la carga contra su ex, Irene Rosales. Entre otras lindezas, comentó que le daba un año a Irene para que pueda hacerse un colchón: "A partir de ese año, te pagas tus cositas, que ya eres mayorcita. Lo único que interesa es el dinero. Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribirme mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran. Cuando te pagan todo, se vive muy bien".

Siempre en plan victimista y creyéndose poseedor de la verdad, Kiko ha pasado de vendernos la separación donde se iban a llevar bien a atacarla duramente, calificándola de interesada en el dinero. Durante su entrevista llegó a decir cosas como "me la pela", refiriéndose tanto a Irene Rosales como a Jessica Bueno. "Jessica e Irene son las madres de mis hijos, y hasta ahí. Que no les pase nada, para que no le hagan daño a mi niño, pero a mí me las pelan las dos enormemente. No tengo comunicación con ninguna de las dos. No me hacen bien".

La respuesta de Irene no se hizo esperar. No le gustó nada la actitud que ha tenido su exmarido y no va a descalificar al padre de sus hijas. Como era de esperar, las parejas de ambos, Lola y Guillermo, se han posicionado a favor de sus parejas.

Kiko ha lanzado un comunicado extralargo en redes sociales donde afirma que "ha llegado el momento. De decir la verdad. De que cada uno asuma su responsabilidad. Porque las máscaras ya se están cayendo", que recuerda mucho a La Herencia Envenenada.

Los Reyes y sus hijas sorprendieron acudiendo a la procesión de Carabanchel. No formaba parte de la agenda oficial de don Felipe ni doña Letizia. Los vecinos que esperaban la salida del paso de Jesús Nazareno de la Parroquia de San Sebastián Mártir quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta de la presencia de la Familia Real. Para nuestros colaboradores, fue una salida poco afortunada. Al día siguiente, la reina Letizia y sus hijas estuvieron en el concierto de Rosalía mezcladas entre el público.

Rosalía ha sido protagonista al meter a Aitana en su confesionario donde relató ante unas 17.000 personas cómo fue el final de su relación con el cantante Sebastián Yatra: cuando llevaban un año de relación, esta se acabó. "Me lo dijo, me dijo: '¿Es que sabes lo que pasa? Que, a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel'". Entonces, el recinto se cae de sorpresa y vítores a la artista, mientras que Rosalía no sabía dónde meterse. "Y yo digo: bueno, por lo menos es sincero".

Rosalía le pregunta que por qué a partir del año. "Bueno, pues lo dijo así, y yo dije: pues ya está, lo dejamos". Rosalía le responde: "Él sabía que tenía caducidad".