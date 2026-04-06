Las imágenes que han disparado los rumores de un posible romance entre Ramón García y Gemma Camacho
Tras su sonado divorcio hace tres años, Ramón García se ha convertido en el protagonista absoluto de la actualidad rosa tras ser captado en actitud muy cómplice con la periodista y examiga de Cayetano Rivera, Gemma Camacho. Lo que comenzó como una coincidencia en eventos benéficos y plazas de toros —pasión que ambos comparten— parece haber derivado en algo mucho más serio. Entre imágenes exclusivas y rumores de citas románticas, analizamos todas las claves de esta inesperada pareja ¿de amigos?
El nuevo bombazo del corazón: Ramón y Gemma
Tras el impacto mediático de otras parejas sorpresa, el programa Fiesta ha soltado una exclusiva que ha dejado a todos boquiabiertos: la posible relación entre Ramón García, uno de los rostros más queridos de la televisión española, y Gemma Camacho, una experimentada periodista. La noticia no solo ha sorprendido por los protagonistas, sino por lo bien que habrían sabido mantener el secreto hasta ahora.
¿Quién es Gemma Camacho?
Gemma no es una desconocida en el mundo de la comunicación. Actualmente desempeña su labor como reportera y colaboradora en el espacio El tiempo justo. Su nombre ya había saltado a los titulares de la prensa rosa hace unos meses, cuando se la vinculó sentimentalmente con el torero Cayetano Rivera, lo que demuestra que está acostumbrada a lidiar con el foco mediático.
El fin de una era: 24 años de matrimonio
Para entender la importancia de esta noticia, hay que recordar que Ramón García siempre fue el símbolo de la estabilidad familiar. En julio de 2021, puso fin a 24 años de matrimonio con Patricia Cerezo. De aquella unión nacieron sus dos hijas, Natalia y Verónica, y aunque la ruptura fue un shock para el público, ambos demostraron una madurez ejemplar manteniendo una relación de amistad "buenísima" hasta el día de hoy.
Pruebas gráficas: Una tarde en los toros
El rumor ha pasado a ser algo más serio gracias a unas imágenes mostradas en directo por Telecinco. En ellas se ve a Ramón y Gemma compartiendo una tarde de toros, una afición que ambos comparten con pasión. La complicidad y la naturalidad con la que se desenvolvían en la plaza han sido el detonante principal para que la prensa confirme que entre ellos hay una sintonía especial.
Más que una simple coincidencia social
No ha sido un encuentro aislado. La pareja también ha sido vista coincidiendo en eventos de la alta sociedad madrileña, como una gala benéfica organizada por Arancha de Benito. Estas apariciones constantes en los mismos círculos sugieren que Gemma ya forma parte del entorno social más cercano del presentador, compartiendo no solo ocio, sino también causas solidarias.
La confirmación de la "cita romántica"
El periodista Iván Reboso ha sido el encargado de aportar el dato definitivo: según sus fuentes, Ramón y Gemma no solo son amigos que coinciden en eventos, sino que habrían tenido al menos una cita romántica formal. Este detalle cambia la narrativa de una simple amistad a un romance incipiente que parece estar consolidándose poco a poco.
La esperada reacción de "Ramontxu"
Dada la trayectoria de Ramón García, siempre discreto y elegante con la prensa, la expectación por sus palabras es máxima. La periodista Paloma Barrientos ya ha logrado obtener una primera reacción del presentador. Aunque el contenido exacto se ha reservado para el programa, esta respuesta marcará el rumbo de la noticia: ¿confirmación oficial o un elegante "paso palabra"?