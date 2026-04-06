Las imágenes que han disparado los rumores de un posible romance entre Ramón García y Gemma Camacho

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Pruebas gráficas: Una tarde en los toros

El rumor ha pasado a ser algo más serio gracias a unas imágenes mostradas en directo por Telecinco. En ellas se ve a Ramón y Gemma compartiendo una tarde de toros, una afición que ambos comparten con pasión. La complicidad y la naturalidad con la que se desenvolvían en la plaza han sido el detonante principal para que la prensa confirme que entre ellos hay una sintonía especial.