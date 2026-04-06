El Hormiguero recibe esta noche a Luis Zahera, uno de los intérpretes más reconocidos y carismáticos del cine y la televisión española. El actor gallego visita el plató de Pablo Motos para conversar sobre sus proyectos más recientes y el extraordinario momento profesional que atraviesa, consolidado como un rostro imprescindible de la industria tras décadas de trabajo ininterrumpido. Durante la entrevista, Zahera compartirá anécdotas inéditas de sus rodajes, reflexiones sobre la evolución de su oficio y esa particular forma de entender la interpretación que lo ha llevado a especializarse en personajes complejos, oscuros y dotados de una intensidad única. Con su estilo directo, su energía arrolladora y ese humor gallego tan característico, se espera una charla llena de autenticidad que conectará rápidamente con los espectadores.

Esta visita supone un nuevo capítulo en la estrecha relación que el actor mantiene con el programa de las hormigas, donde ya se ha convertido en un invitado de lujo capaz de regalar momentos para el recuerdo. Resulta difícil olvidar su paso por el plató en 2023, cuando acudió junto a su amigo José Coronado para celebrar el éxito de la serie Entrevías. En aquella ocasión, la química entre ambos actores y las historias sobre sus inicios en Galicia sacaron a relucir la faceta más humana y divertida de Zahera, alejándolo de la imagen de villano imponente que suele proyectar en la gran pantalla. Aquella noche, el actor no solo analizó el fenómeno de su personaje, Ezequiel, sino que también dejó huella con sus anécdotas sobre la vida cotidiana y su sorpresa ante la fama tardía.

Anteriormente, en febrero de ese mismo año, el intérprete visitó el programa en solitario tras alzarse con el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por su magistral papel en As Bestas. Fue una de sus apariciones más memorables, en la que relató con su habitual desparpajo cómo vivió la gala y la curiosa historia detrás de su segundo cabezón. En visitas previas, como la que realizó para promocionar la película Operación Camarón, Luis Zahera ya había demostrado una capacidad innata para el entretenimiento puro, adaptándose a los juegos y experimentos del programa con una disposición absoluta. Con este historial de grandes momentos a sus espaldas, su regreso de hoy promete no solo actualizar su exitosa agenda laboral, sino también reafirmar por qué es uno de los invitados más queridos por el público de El Hormiguero.

La vida "lenta de Zahera en la Isla de Arosa

Para Luis Zahera, el éxito no se mide en alfombras rojas ni en grandes lujos, sino en la posibilidad de despertarse frente a la ría en su refugio de la Isla de Arosa. A sus 59 años, el actor confiesa haber pasado medio siglo veraneando en este rincón marinero de Pontevedra, un lugar que ha dejado de ser un simple destino vacacional para convertirse en una pieza fundamental de su biografía emocional. Su vida transcurre en un equilibrio constante entre el bullicio frenético de los rodajes en Madrid durante el invierno y la paz absoluta que encuentra al cruzar el puente de dos kilómetros que conecta la isla con el continente en cuanto suben las temperaturas.

Su aspiración es tan sencilla como profunda: jubilarse en una vivienda modesta frente al mar. Su casa en la isla es un espacio funcional con grandes ventanales abiertos al paisaje, donde el lujo reside en el silencio, los paseos por la playa y el sueño reparador. Aunque el mercado inmobiliario de la zona alcanza cifras elevadas, Zahera insiste en que el valor real de su refugio no es económico, sino la capacidad de desaparecer del mundo. La Isla de Arosa, el único municipio íntegramente insular de Galicia, le ofrece ese escenario de aldea marinera con apenas 4.800 habitantes donde se siente un vecino más, frecuentando locales habituales como el bar Avenida del Puente, tal y como desvela El Español.

Este entorno paradisíaco, que combina el Parque Natural de Carreirón con playas de arena clara y el paisaje de las bateas, es el sitio donde el doble ganador del Goya conecta con su infancia y se aleja del ruido mediático.