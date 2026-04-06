Sheila Casas defiende a Aitana Sánchez-Gijón de las críticas recordando su relación con Escassi

La actualidad de la crónica social se ha visto sacudida en las últimas semanas por el inesperado romance entre los actores Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, una noticia que los ha posicionado rápidamente como la pareja sorpresa de esta primavera. Este nuevo vínculo sentimental ha logrado eclipsar en interés mediático a otros sonados romances recientes, como el protagonizado por la empresaria Tamara Gorro y el torero Cayetano Rivera, que hasta hace escasos días acaparaba buena parte de los titulares.

La industria cinematográfica y televisiva ha reaccionado con simpatía ante la unión de ambos intérpretes, quienes gozan de un amplio respeto profesional y de la admiración de sus compañeros de gremio. Sin embargo, la notable diferencia de edad entre ambos ha despertado un debate público al que se han sumado otros rostros conocidos del panorama nacional, identificándose con la presión que supone el escrutinio sobre la vida privada.

Una de las figuras que ha querido pronunciarse al respecto ha sido Sheila Casas, que ha aplaudido la incipiente relación. No obstante, ha aprovechado la ocasión para reflexionar sobre su propia experiencia personal, confesando que la situación le ha hecho revivir los duros cuestionamientos que enfrentó durante su noviazgo con el jinete sevillano Álvaro Muñoz Escassi.

La principal similitud que encuentra Casas radica en los prejuicios sociales vinculados a la diferencia generacional. "El amor no tiene edad, no tiene color, no tiene raza, no tiene sexo", ha defendido de forma categórica. A continuación, ha señalado lo que considera un evidente doble rasero a la hora de juzgar estos vínculos sentimentales: "Sí me llama la atención que sólo se critica a la mujer, pero tanto para cuando te llevan más años, cuando llevas más años no es él. ¿Por qué? Siempre es la mujer, en mi caso me pasó".

Sin mencionar explícitamente el nombre de Muñoz Escassi, la abogada ha recordado cómo fue tratada cuando salió a la luz su romance con alguien notablemente mayor. "Me llevaba catorce años y era como 'mira, está con un hombre más mayor, ¿qué le pasa?'. Y ahora también pasa con la mujer, ¿no?", ha reflexionado ante los medios. De esta manera, lamenta que el foco de la censura recaiga invariablemente sobre la figura femenina, con independencia de la posición que ocupe en la pareja.

Finalmente, Casas ha apuntado a una vertiente concreta de este escrutinio, señalando que, de forma llamativa, el reproche suele provenir del propio género femenino. "Suele ser muchas veces nuestra visión hacia la mujer, o sea, somos nosotras mismas las que nos criticamos", ha concluido, no sin antes trasladar sus mejores deseos a la nueva pareja conformada por Sánchez-Gijón e Iglesias en esta etapa que acaban de comenzar.