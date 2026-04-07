Alejandro Sanz y Stephanie Cayo oficializan su relación con sus primeras fotos juntos

A punto de soplar las velas por su 39.º cumpleaños, Stephanie Cayo ha convertido una celebración íntima en toda una declaración de intenciones. La actriz ha compartido por primera vez unas fotos junto a Alejandro Sanz que han revolucionado a sus seguidores: gestos de complicidad, abrazos y un beso que, sin necesidad de palabras, confirma lo que hasta ahora eran solo rumores.

Lejos del bullicio mediático y de los grandes eventos, la celebración tuvo un aire íntimo y cuidadosamente elegido. Un entorno relajado, casi familiar, en el que la actriz reunió a sus personas de confianza para soplar las velas con antelación. Pero lo que realmente captó la atención no fue tanto el cumpleaños en sí, sino la naturalidad con la que el cantante se integró en ese círculo tan personal.

La imagen más comentada, cómo no, ha sido la del beso, breve pero sin dejar lugar a posibles dudas como hasta ahora. Pero más allá de ese gesto, hay detalles que han llamado especialmente la atención. En varias fotografías, el intérprete aparece implicado en la organización del encuentro, atento a los pequeños detalles, acompañando a la actriz en todo momento e incluso situándose a su lado en el instante simbólico de soplar las velas.

La relación entre ambos comenzó a despertar interés a principios de año, cuando coincidieron durante la gira internacional del artista. Países como Ecuador o Perú fueron testigos de los primeros encuentros captados por fans, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Uno de los momentos más recordados tuvo lugar en un multitudinario concierto en Lima, donde el cantante no dudó en acercarse a la actriz ante miles de espectadores, señal de que para muchos ya fue algo mucho más que unos simples amigos celebrando con el artista.

Desde entonces, el silencio ha sido la tónica dominante. Ni confirmaciones ni desmentidos. Sin embargo, sus interacciones a través de las redes han ido construyendo un relato paralelo: comentarios y palabras de cariño, publicaciones compartidas y mensajes que, sin decir demasiado, lo dicen todo. En una reciente entrevista, la actriz dejó entrever que atraviesa una etapa especialmente feliz, eso sí, en la estricta intimidad.

Otro indicio que no ha pasado desapercibido es la reacción del entorno más cercano de la actriz. Su hermana, Fiorella Cayo, ha sido una de las voces que, de forma indirecta, ha validado esta relación con mensajes cargados de cariño y complicidad, una señal clara de que la historia avanza con paso firme.