Irene Rosales responde a Kiko Rivera: "He sido una imbécil por haber aguantado tanto tiempo"

Irene Rosales ha decidido romper su silencio tras la polémica entrevista que Kiko Rivera ofreció recientemente en el programa ¡De Viernes!. Durante su intervención, Kiko cargó contra la madre de sus hijas, a quien acusó de haberse malacostumbrado a vivir a su costa y sugirió que le impedía ejercer la custodia compartida.

Ante la magnitud de estas palabras, la colaboradora ha aprovechado su espacio en El Tiempo Justo para ofrecer su versión con rotundidad y desmentir los ataques de su exmarido. "No te puedo decir que no me ha afectado porque son unas declaraciones muy duras", ha reconocido Rosales, quien ha dejado claro que actualmente atraviesa una etapa vital muy distinta y feliz.

El aspecto económico ha sido uno de los pilares centrales de la defensa de la andaluza. Aunque admite que el padre de sus hijas ha aportado más dinero al hogar familiar, ha recordado que ella paralizó su carrera para dedicarse por completo al cuidado de las menores. "La casa en la que vivo es de alquiler, y en el acuerdo al que llegamos se recoge que él lo tenía que pagar durante un año porque yo no generaba dinero", ha explicado. En un ejercicio de autocrítica, Rosales ha lamentado haber cedido en tantas ocasiones por mantener la tranquilidad en el entorno: "He sido una auténtica imbécil por haber aguantado tanto tiempo".

Asimismo, Irene ha negado de forma categórica que esté dificultando el contacto de Kiko con las niñas, subrayando que las condiciones del convenio regulador no son tan favorables para ella como él ha intentado proyectar. Según su testimonio, el acuerdo permite a Kiko Rivera ausentarse de las visitas entre semana si avisa con un día de antelación. "Es totalmente incierto que no le deje ver a sus hijas, y mucho menos por dinero", ha sentenciado, añadiendo que no se opondría a una custodia compartida si no fuera por ciertas cláusulas que la perjudican a nivel laboral.

Durante su intervención, también se ha referido al papel de la nueva pareja de su exmarido y al profundo desgaste emocional sufrido en los últimos años. Rosales ha confesado que la crisis mediática entre Kiko Rivera y la madre de este coincidió con el peor momento de su propia vida, marcado por el fallecimiento de sus progenitores en un margen de nueve meses. La colaboradora ha revelado que se encuentra en tratamiento psicológico para gestionar aquel duelo no resuelto, provocado por priorizar los conflictos familiares de su expareja frente a sus propias necesidades.

Por último, ha querido zanjar cualquier especulación sobre su situación sentimental. Irene Rosales ha confirmado que ha rehecho su vida junto a su nueva pareja, Guillermo, y que esta relación fue el motivo que la impulsó a trasladarse a Madrid. "Tengo una persona que me aporta, que me alaba, que me respeta y que me apoya en mi camino", ha concluido, mostrándose decidida a disfrutar de esta nueva etapa.