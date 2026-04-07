Irene Rosales vuelve a la tele tras pedir Kiko Rivera que "se buscara las papas"

Irene Rosales ha dado un paso más en su vida, y ha decidido regresar a la televisión como colaboradora de El Tiempo Justo.

Un fichaje que llega en uno de los momentos más mediáticos de su vida, días después del scoop de Kiko Rivera en ¡De Viernes!, donde dejó a la madre de sus hijas en muy mal lugar. Unas declaraciones que han sido muy criticadas en redes sociales, ya que Kiko ha pasado de afirmar que su ruptura se haría de forma respetuosa, a cargar duramente contra la mujer con quien compartió su vida durante 10 años.

El anuncio se ha producido al inicio del programa, cuando los colaboradores han ido desvelando una serie de pistas que formaban un puzle, para finalmente desvelar la identidad de Irene. La sevillana, una de las mujeres del momento a nivel mediático, se estrena en el programa este martes 7 de abril. Un programa donde sus respuestas como sus intervenciones pueden ser un auténtico bombazo. Además, Irene va a coincidir con otra ex de Kiko, Jessica Bueno, también colaboradora del programa.

Una colaboración que comienza antes de que Kiko conceda la esperada entrevista en plató. De momento, en el avance del viernes pasado, Kiko dejó claro que, aunque no desea que le ocurra nada malo a Irene por el bien de sus hijas, no tiene intención alguna de tener contacto con ella más allá del necesario. Unas declaraciones que Irene no ha querido contestar, de momento, afirmando que no hablaría mal del padre de sus hijas, aunque quizás cambie de opinión a partir de su nueva colaboración.

De momento, Irene ya ha respondido a las palabras de Kiko cuando le dijo que "se buscara las papas" y donde decía que "le doy un año para que se busque la vida, pueda trabajar y hacerse un colchón". Pues parece que ese momento ha llegado, algo que el propio presentador del programa, Joaquín Prat no ha dudado en comentar irónicamente: "No decía Kiko que se buscara un trabajo, pues ya lo tiene".